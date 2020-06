DC FanDome: rivelati i dettagli della convention a tema DC che si terrà il 22 agosto

Chiamando tutti i fan di Batman, Superman, Wonder Woman e della DC in generale allo stesso modo, la migliore esperienza per un fan DC sta arrivando e la parte migliore è che non dovrete nemmeno lasciare il divano per godervelo.

DC e la sua società madre, Warner Bros., hanno annunciato che il rumoreggiato “DC FanDome”, un evento mondiale virtuale per i fan digitali avrà effettivamente luogo.

Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dS318qb5nv pic.twitter.com/8SlOGim8ZS — DC (@DCComics) June 16, 2020

L’evento prenderà il via venerdì 22 agosto, durerà 24 ore e sarà interamente online. L’evento permetterà ai fan DC di immargersi nel DC Multiverse, con nuovi contenuti rivelati e annunci da WB Games, Film, TV e fumetti, oltre a un’opportunità senza precedenti di ascoltare i cast e i creatori dietro i tuoi film e serie TV preferiti, tra cui: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam, la SnyderCut, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders e, in arrivo in autunno nei cinema di tutto il mondo, Wonder Woman 1984.

La convention virtuale si terrà in sei aree digitali: DC FanDome: “Hall of Heroes” (Main Hall), DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse e DC FunVerse.

La Hall of Heroes fungerà da hub con contenuti speciali rivelati e panel che indirizzeranno vero la destinazione digitale desiderata. DCWatchVerse è essenzialmente un teatro digitale in cui puoi guardare panel esclusivi, filmati dietro le quinte e altri filmati esclusivi dei tuoi programmi TV, film, fumetti, giochi e forme d’intrattenimento preferiti.

DC YouVerse è interamente dedicato al pubblico e funge da museo per i contenuti creati dai fan, dai cosplay, alle fan art e tutto il resto.

DC InsiderVerse è per i fan che vogliono sapere come viene prodotta la salsiccia. Conterrà un video con al centro rivelazioni del DC CCO / editor Jim Lee, il presidente della produzione cinematografica DC, Walter Hamada, e il genio dell’Arrowverse Greg Berlanti, che introdurrà il multiverso DC prima che gli utenti possano immergersi in excursus dettagliati di come i loro eroi e cattivi preferiti sono creati per TV, per i film, giochi e altro ancora.

Per i più giovani fan della DC ci sarà DC KidsVerse, un centro adatto ai bambini che presenterà contenuti per famiglie. Infine, c’è il DC Funverse, che presenterà al lettore di fumetti DC, omaggi, tutorial fai-da-te e un negozio DC online pieno di chicche e, naturalmente, esclusive in edizione limitata.

Non è chiaro se tutto il contenuto sarà pre-registrato o se qualcuno di questi accadrà dal vivo. Possiamo anche ragionevolmente presumere che Warner Bros. farà alcuni annunci sui prossimi progetti, proprio come fanno normalmente al Comic-Con di San Diego. In effetti, con la Disney che ora ha spostato quasi tutto il contenuto della sua convention, la D23 Expo, sembra che questa potrebbe essere una nuova normalità.

DC FanDome durerà 24 ore e sarà trasmesso in 10 lingue tra cui inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, coreano, giapponese e cinese. Inoltre, i contenuti programmati da paesi specifici saranno nella loro lingua madre.

