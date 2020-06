DC FanDome: un rumor vorrebbe l’arrivo di un eventi a tema al posto della partecipazione al SDCC

Con COVID-19 che assicura che grandi incontri siano fuori discussione nel prossimo futuro, gli studi cinematografici sono alla ricerca di modi per connettersi con i fan per promuovere i progetti imminenti. Nel caso di Sony, ciò ha significato una presentazione digitale per la PlayStation 5, e ora sembra che la DC stia pianificando qualcosa di simile per i prossimi film e programmi TV.

Secondo un rapporto di GWW, quindi da prendere con le pinze, ci sono piani per organizzare una convenzione digitale chiamata “DC FanDome”, nella forma di evento online gratuito che si terrà il 22 agosto e si svolgerà per un periodo di 24 ore a partire dalle 10 PDT.

Il sito sotolinea che sarà un “evento globale che promette nuovi annunci da WB Games, Film, TV e fumetti” e che i fan possono aspettarsi apparizioni dei vari cast e registi di show e film come The Batman, Black Adam, The Suicide Squad, Wonder Woman 1984, Titans, Doom Patrol, Stargirl e molti altri.

Sembra simile a quello che i Marvel Studios hanno fatto alcuni anni fa con un “Evento Marvel”, e ora sarà interessante vedere se seguiranno l’esempio con uno spettacolo che condividerà i primi closer-look ai programmi HBO Max, e alle prossime uscite sul grande schermo come The Eternals e Black Widow.

Per DC, “FanDome”, potrebbe avere il potenziale di mettere davvero la loro lista di film e programmi TV sulla lista dell’aspettativa dei fan, e attirare l’attenzione tanto necessaria per sviluppare sempre più progetti.

