DC FanDome: Warner e DC annunciano la seconda edizione dell’evento live-stream

Ci sarà una seconda edizione del DC FanDome dopo il suo lancio di successo lo scorso agosto, con DC Comics e Warner Bros che hanno dichiarato mercoledì che il DC FanDome: A Global Experience è fissato per il 16 ottobre.

La prima edizione è arrivata dopo che gran parte degli eventi in live dell’industria dell’intrattenimento sono stati chiusi lo scorso anno a causa della pandemia. Ciò includeva il Comic-Con a San Diego, una tappa fondamentale per i fumetti e il genere.

L’evento di agosto, trasmesso in live streaming e disponibile al pubblico, è stato caratterizzato da otto ore di panel, anteprime e altro sull’universo di film, TV e fumetti DC. I momenti salienti includevano Zack Snyder che parlava del suo taglio da regista di Justice League, il debutto di Robert Pattinson nei panni di Batman e le anticipazioni di The Suicide Squad di James Gunn come anche Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.

Jason Isaacs, Kaley Cuoco, Michael Rooker, Robin Wright, Viola Davis, Will Arnett e Aisha Tyler erano anche tra i nomi dei partecipanti.

Gli organizzatori hanno affermato che l’evento del 2020 ha raccolto complessivamente oltre 22 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto 220 paesi e territori.

