DC Films mostra nuovi footage di The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman 2

La DC è pronta ad abbracciare un proprio nuovo capitolo introducendo volti nuovi e continuando le storie di eroi affermati all’interno del suo elenco di proprietà live-action.

La Warner Bros. sta facendo di tutto per celebrare il 2022 come un anno memorabile per la DC, offrendo ai fan una gamma stellare di progetti che includono The Batman, The Flash, Aquaman e Black Adam. Sebbene l’attuale stato nell’universo del DCEU sia ancora sconosciuto, questa lista di film dovrebbe dare agli spettatori un’idea su cosa aspettarsi dal loro approccio interconnesso.

Nel 2022, Robert Pattinson presenterà una nuova versione del Crociato incappucciato di Gotham in The Batman a marzo, mettendo in evidenza anche le radici investigative del personaggio. A luglio, Dwayne Johnson farà il suo debutto nella DC come Black Adam contro la Justice Society of America.

The Flash con Ezra Miller aprirà le porte del Multiverso a novembre, mentre Aquaman di Jason Momoa continuerà a governare il suo regno di Atlantide a dicembre.

Finora, la campagna marketing di The Batman è stata in primo piano a causa del fatto che l’uscita del film è sempre più vicina. Nonostante ciò, sembra che altri film della lista del 2022 abbiano cominciato a farsi sentire con l’arrivo del filmato ufficiale.

DC mette in evidenza The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman rilasciando questo breve teaser trailer per la sua lista di film del 2022, che mostra nuovi footage di The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman e il Regno Perduto.

Potete vederlo qui sotto:

Qui sotto potete vedere anche alcuni screenshot dal video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...