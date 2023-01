DC Studios: ecco tutti i titoli annunciati da James Gunn e Peter Safran per il DCU

Tre mesi dopo che James Gunn e Peter Safran hanno ufficialmente iniziato a gestire i nuovi DC Studios all’interno di Warner Bros. Discovery, i co-capi hanno annunciato i primi 10 titoli cinematografici e televisivi all’interno del DC Universe riavviato.

Lunedì, Gunn e Safran si sono incontrati con la stampa negli studios della Warner Bros. per presentare quella che hanno definito la prima parte del Capitolo 1 del DCU, che chiamano “Gods and Monsters”.

I progetti coprono una vasta gamma. Ci sono titoli basati su eroi DC, tra cui il film di Superman precedentemente annunciato scritto da Gunn, ora ufficialmente intitolato “Superman: Legacy”, un film su Batman e Robin, una serie prequel di Wonder Woman e una serie misteriosa su Lanterna Verde, oltre a titoli con personaggi meno conosciuti, tra cui Booster Gold e Swamp Thing. Il DCU esiste come un multiverso, ha detto Safran, ma i titoli esisteranno in un unico universo.

“DC Studios non ha precedenti”, ha detto Safran. “È un’entità di produzione fatta di studios autonomi. È la prima volta in assoluto che tutto ciò che riguarda la DC – film, televisione, live-action, animazione, giochi – viene centralizzato sotto un’unica visione creativa, quella mia e di James.”

Dato che il DCU è ancora nelle sue prime fasi, i dirigenti sono stati chiari su alcuni dettagli: nessun regista è stato assegnato a nessun progetto (anche se hanno detto che sono molto vicini alla firma di almeno un paio), e nessun attore è stato rivelato. L’eccezione è Viola Davis, che reciterà nella serie HBO Max “Waller” nei panni dell’amorale e autoimposta sovrintendente dell’universo DC, Amanda Waller. Allo stesso modo, Safran e Gunn hanno lasciato la porta aperta a Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Zachary Levi per continuare a interpretare i rispettivi supereroi DC, ma Gunn ha ribadito che Henry Cavill non continuerà come Superman. Sceglieranno nuovi attori per i ruoli.

Per costruire la storia generale per il DCU, Gunn ha riempito la stanza degli scrittori con Drew Goddard (“The Martian”), Jeremy Slater (“Moon Knight”), Christina Hobson (“The Flash”, “Batgirl”), Christal Henry ( “Watchmen”) e lo scrittore di fumetti Tom King (“Batman”, “Mister Miracle”). Gunn ha indicato che almeno alcuni di questi scrittori continueranno a lavorare su progetti DCU, incluso Henry, che è co-showrunner di “Waller”.

Il piano, hanno detto Safran e Gunn, era di rilasciare circa due film e due serie TV all’anno nel DCU. Tale output, tuttavia, non sacrificherà la qualità per rispettare le scadenze. Gunn e Safran sono stati irremovibili sul fatto che i film e le serie non sarebbero entrati in produzione fino a quando le sceneggiature non sarebbero state terminate, il che non è la norma per il blockbuster costosi. Tutto sommato, la lista che i co-protagonisti hanno annunciato lunedì durerà fino al 2027. Solo “Superman: Legacy” e “The Batman Part II” hanno date di uscita fissate.

Qui sotto potete leggere la lista di progetti prevista:

FILM

“Superman: Legacy“. Uscirà l’11 luglio 2025 e segnerà “l’inizio del DCU”, come ha affermato Safran, ma non sarà una storia sulle origini. Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana, stando a quanto detto da Safran, e come lui è diventato l’incarnazione della verità, della giustizia e del’America Way: “Sarà gentilezza in un mondo che considera la gentilezza antiquata”.

Gunn sta scrivendo il progetto e Safran ha detto che spera che Gunn “possa essere convinto, forse, anche a dirigerlo”. Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, non ha nascosto che il riavvio di Superman era una priorità assoluta per l’azienda poiché ha trascorso gran parte del 2022 alla ricerca dei leader giusti per i DC Studios. Quindi non sorprende che Gunn e Safran si siano rivolti al supereroe più riconoscibile del mondo per guidare la carica del DCU. Questo è un film di Superman separato da quello prodotto da JJ Abrams attraverso Bad Robot e scritto da Ta-Nehisi Coates, che rimane in fase di sviluppo e esisterà al di fuori del DCU.

“The Authority” Dalla fama globale alla relativa oscurità, “Superman: Legacy” condurrà direttamente a “The Authority”, un film corale sui dei superumani che hanno un approccio tutt’altro che idealistico nel salvare il mondo.

Gunn ha parlato a lungo di “The Authority”, un progetto che ha detto di essere “davvero entusiasta” di portare alla vita. I personaggi provengono da Wildstorm, che è stata lanciata nel 1992 come entità indipendente sotto l’attuale capo della DC Comics Jim Lee e che alla fine ha lasciato un’impronta nella DC. I personaggi di Wildstorm sono stati successivamente inseriti nell’universo principale quando la società ha riavviato la sua continuità con New 52 nel 2011. Gunn ha detto che lui e Safran intendono fare lo stesso con i personaggi nel DCU.

Come fumetto, “The Authority” è stato creato da Warren Ellis e Bryan Hitch come una squadra di supereroi per cui il fine giustifica i mezzi, un approccio che ha attratto il desiderio di Gunn e Safran di diversificare la narrazione all’interno del DCU. Gunn ha detto che il film “è stato scritto”, ma ha rifiutato di dire chi fosse lo sceneggiatore.

“The Brave and the Bold“. Insieme all’introduzione della versione DCU di Batman – che esisterà separatamente dalla versione interpretata da Robert Pattinson nei film di “The Batman” – “The Brave and the Bold” introdurrà “la Bat-Family, come detto da Gunn. Il primo tra loro è Robin.

Questa versione di Robin è Damian Wayne; Gunn lo ha descritto come “il nostro Robin preferito”, “un piccolo figlio di puttana” e un “assassino”. Damian è il figlio biologico di Bruce Wayne, un fatto sconosciuto a Wayne per i primi 8-10 anni di vita di Damian. “E’ una strana storia padre-figlio su loro due,” ha detto Gunn. Il progetto è basato sulla serie dei fumetti di Batman scritti da Grant Morrison, che secondo Gunn è stato “eccezionalmente influente” sul DCU. L’altro scrittore di fumetti che Gunn ha menzionato per nome era Tom King, che ha partecipato alla stanza degli sceneggiatori del DCU.

“Supergirl: Woman of Tomorrow“. Basato sui fumetti di King con lo stesso titolo del 2021 e del 2022, “Woman of Tomorrow” presenta la cugina di Superman, Kara Zor-El, che, come ha spiegato Gunn, “è un tipo molto diverso di Supergirl”. Nel film vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli sin da quando era un neonato, e Supergirl, che è stata allevata su Krypton, ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in terribili modi per i primi 14 anni della sua vita.

Gunn ha definito questa Supergirl “molto più hardcore” — sebbene la serie di King coinvolga anche Krypto, il supercane.

“Swamp Thing“. Facilmente l’esempio più estremo della convinzione di Gunn e Safran nel diversificare il DCU, “Swamp Thing” “indagherà sulle origini oscure di Swamp Thing”, ha detto Safran, attraverso l’orrore. Per spiegare ulteriormente, Gunn ha fatto riferimento alle reazioni iniziali all’adesione dei Guardiani della Galassia al Marvel Cinematic Universe e alle domande iniziali su come Rocket Raccoon avrebbe funzionato accanto a Thor. “Quella qualità di mashup” finì per essere uno dei momenti salienti di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”, ha affermato Gunn.

Gunn ha detto che stanno “migliorando” questo approccio con “Swamp Thing”, che è un film molto più horror, ma avremo comunque Swamp Thing che interagisce con gli altri personaggi”.

TELEVISIONE

“Creature Commando“. Questa serie animata per HBO Max è il primissimo progetto approvato da Safran e Gunn, che ha scritto ogni episodio. Lo spettacolo è già in produzione. I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presentava il mostro di Frankenstein che si univa a un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale. Non sembra che la versione di Gunn avrà lo stesso approccio: Weasel, uno dei personaggi del film di Gunn del 2021 “The Suicide Squad”, è uno dei Commandos, insieme al padre di Rick Flag, Rick Flag Sr.

La serie d’animazione, ha detto Gunn, consente ai loro collaboratori di “raccontare storie che sono gigantesche, ma senza spendere $ 50 milioni a episodio”. Fondamentalmente, Gunn ha detto che gli attori scelti per doppiare i personaggi dello show interpreteranno anche i ruoli in live action in seguito nel DCU.

“Waller”. Con Gunn concentrato su “Superman: Legacy” per il prossimo futuro, la seconda stagione di “Peacemaker” è stata sospesa. Invece, il “team ‘Peacemaker'” apparirà al fianco di Davis come “continuazione” di quello spettacolo, ha detto Gunn. Insieme a Christal Henry, che faceva parte della stanza degli sceneggiatori del DCU, “Waller” sarà prodotto da Jeremy Carver, che ha creato l’amata serie DC “Doom Patrol”, che è stata recentemente cancellata da HBO Max.

Sia “Creature Commandos” che “Waller” dovrebbero debuttare prima di “Superman: Legacy”; Safran li ha definiti “l’aperitivo” per la DCU.

“Lanterns”. Di tutte le serie TV, Safran e Gunn sembravano più entusiasti per “Lanterns”, che Safran ha descritto come “un enorme evento di qualità HBO” che è “molto simile a ‘True Detective'”. Lo spettacolo si concentrerà su due dei membri più noti del corpo delle Lanterne Verdi: Hal Jordan (il pilota collaudatore interpretato per la prima volta sullo schermo da Ryan Reynolds nel film del 2011 “Lanterna verde”) e John Stewart (un ex marine), che indagano su un mistero che Safran ha detto “svolge un ruolo davvero importante portandoci nella storia principale che stiamo raccontando attraverso il nostro film e la televisione”.

Questo progetto è separato dalla serie Green Lantern sviluppata da Greg Berlanti per HBO Max, che ora non andrà più avanti: “La visione di Greg era più una space opera”, ha detto Safran. “La nostra visione è molto più ‘True Detective’, storia investigativa ambientata sulla terra”.

“Paradise Lost“. Questa storia in stile “Game of Thrones”, ha detto Safran, è ambientata sull’isola di Themyscira prima della nascita di Diana (alias Wonder Woman). Parla di intrighi politici dietro una società composta solo da donne, ha detto Safran.

Gunn ha aggiunto: “Come è successo? Qual è l’origine di un’isola popolata solo da donne? Quali sono le belle verità e le brutte verità dietro tutto ciò? E come sono gli intrighi di potere tra i diversi personaggi in quella società? Il titolo provocatorio ricorda la serie a fumetti “Paradise Island Lost” scritta da Phil Jimenez e George Pérez, che seguì una guerra civile su Themyscira; tuttavia, quella run ha coinvolto direttamente Wonder Woman.

“Booster Gold“. Infine, c’è “Booster Gold”, che consente al DCU di trasformarsi completamente in una vera e propria commedia. Anche se potrebbe non essere familiare ai fan occasionali della DC, il personaggio, noto anche come Mike Carter, è uno dei preferiti tra i lettori devoti.

Safran ha definito Booster “un perdente del futuro che utilizza la tecnologia del futuro per tornare al presente e fingere di essere un supereroe”. Nel 25° secolo, Mike è un’ex star del football in disgrazia che usa una macchina del tempo in mostra al Metropolis Space Museum. Gunn ha aggiunto: “Fondamentalmente, ‘Booster Gold’ è la sindrome dell’impostore fatta supereroe”.

