DC Studios: James Gunn promette annunci circa i futuri film già all’inizio del prossimo anno

Il nuovo co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha ufficialmente fatto luce su quando i fan possono aspettarsi una prima occhiata alla nuova lista di film del DC Universe.

Gunn, insieme al co-responsabile dei DC Studios, Peter Safran, ha da poco preso il volante dei DC Studios nel tentativo, si spera, di rinvigorire i piani di un universo cinematografico in costume interconnesso. Da quando sono subentrati, Gunn e Safran hanno solo accennato a ciò che stanno pianificando per il DCU, anticipando “la più grande storia mai raccontata”. Questo nuovo approccio della coppia ha significato che il duo-leader dei DC Studios ha dovuto prendere alcune decisioni difficili, tagliando progetti e mandando in pensione interpreti.

Sappiamo che Wonder Woman 3 è stato momentaneamente accantonato, la collaborazione fra Patty Jenkins e la DC si è interrotta – nella migliore delle maniere, nonostante le malelingue come sempre dicano il contrario – Man of Steel 2 non ha mai ricevuto l’approvazione e a quanto pare il franchise si prepara ad un reboot, portato avanti probabilmente con il film The Flash.

Bene, sembra che James Gunn abbia accennato a quando il pubblico può sperare di avere il primo assaggio di questa nuova era del DCU. Il co-capo dei DC Studios, James Gunn, ha rivelato su Twitter quando i fan possono ufficialmente aspettarsi ulteriori notizie sulla lista di progetto del riavvio del DCU.

In un tweet, Gunn ha postato dicendo che “una lista per i progetti DC [è] pronta” e i fan daranno una prima occhiata a questi nuovi piani “all’inizio del nuovo anno”.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Ciò conferma i recenti rapporti secondo cui una rivelazione ufficiale della lista aggiornata dei film del DCU sarebbe arrivata nei “prossimi due mesi”, indicando una data di rivelazione per gennaio 2023. Come è stato riportato in precedenza, sembra che ai fan manchino solo poche settimane per dare il primo vero sguardo al piano DCU di James Gunn e Peter Safran. Certo, la coppia di dirigenti DC non condividerà tutto ciò che ha in serbo per il loro “piano decennale”, ma sarà comunque un modo per capire la direzione che i DC Studios prenderanno.

Questo sarà un processo tosto, e mentre Gunn dice che lui e Safran hanno “una lista di progetti DC pronta per partire”, sicuramente ci sono ancora dettagli da rivelare come casting e registi. Bisogna ricordare che la coppia ha rilevato il franchise solo meno di due mesi fa. Ci vorrà tempo per far si che tutti i piani vengano fuori.

È stato detto che il primo film della lista DC Studios di Gunn e Safran sarebbe arrivato dopo Aquaman 2, il che significa che probabilmente sarà all’inizio del 2024. Per ora, sembra che a gennaio il pubblico avrà almeno un assaggio di dove stanno andando le cose con il DCU.

