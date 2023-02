DC Studios: James Mangold sarebbe in trattative per dirigere il film su Swamp Thing

Dopo aver annunciato la lista di progetti del Capitolo 1 del nuovo DC Universe (DCU), il co-CEO dei DC Studios James Gunn pare sia in procinto di assumere il suo primo regista.

Mantenendo la sua parola, Gunn ha rivelato la prima dozzina di progetti che comporranno il nuovo DCU il 31 gennaio. La prima parte risponde al titolo di Capitolo 1: Gods and Monsters. Questa lista includerà film come Superman: Legacy per i personaggi più noti della DC, mentre altri nuovi arrivati ​​prenderanno vita in storie come Swamp Thing e The Authority.

Per il momento, la maggior parte di questi progetti è ancora alla ricerca di creativi cvhe sviluppino le storie, anche se lo stesso Gunn è già pronto a scrivere la sceneggiatura di Superman: Legacy. Ma ora, solo 24 ore dopo che questa nuova lista DC è diventata realtà, Gunn potrebbe aver ottenuto il primo nome fra gli sviluppatori di questo franchise.

The Hollywood Reporter avrebbe rivelato che il co-CEO dei DC Studios James Gunn è in trattative con James Mangold per fargli dirigere l’imminente adattamento di Swamp Thing nel nuovo DC Universe. Al momento, non è chiaro se Mangold verrà assunto sia come regista che come sceneggiatore.

Mangold è meglio conosciuto per aver diretto il film Marvel vincitore dell’Oscar, Logan, nel 2017, ed è anche il regista del nuovo film di Indiana Jones.

Above the Line ha anche fatto notare che il coinvolgimento di Mangold è stato effettivamente oggetto di voci per settimane, molto prima che Gunn annunciasse i suoi piani per il Capitolo 1: Gods and Monsters, l’inizio del nuovo DCU. Si pensava che il regista fosse troppo impegnato per unirsi al DCU, anche se ha pubblicato un’immagine dai comics di Swamp Thing la mattina presto del 1° febbraio sul suo account Twitter, lasciando intendere che aveva firmato qualche tempo prima.

Deadline in seguito ha riferito che le discussioni sono solo nelle prime fasi, con nulla di scolpito nella pietra e nessuna sceneggiatura ancora scritta. Secondo quanto riferito, Mangold è un grande fan di Swamp Thing e desiderava dirigere un film incentrato su questo personaggio da molto tempo.

Il prossimo progetto nel programma di Mangold è il film biografico su Bob Dylan con Timothée Chalamet, A Complete Unknown, prima dell’uscita di Indiana Jones 5 a giugno, quindi vedremo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...