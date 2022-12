Deadpol 3: Shawn Levy anticipa il ricco potenziale del debutto del personaggio nel MCU

Il regista di Deadpool 3, Shawn Levy, anticipa l’imminente apparizione del Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3, con Ryan Reynolds, nel 2024.

Deadpool 3 è destinato a essere il primo della trilogia ad aver luogo nel MCU, e con Wolverine già confermato per apparire, ci sono voci secondo cui il film potrebbe essere un enorme evento crossover, potenzialmente con altri personaggi dei franchise di supereroi Fox. Jackman apparirà come Wolverine per la prima volta dall’acclamato Logan, dopo aver annunciato in precedenza il suo ritiro dal ruolo.

In un’intervista con SYFY, Levy ha condiviso la sua eccitazione per poter raccontare la storia “dell’ultima prima icona Marvel e dell’ultimo iconoclasta Marvel”. Il regista si considera estremamente fortunato a dirigere Deadpool 3 e ha sottolineato come la combinazione di due personaggi genera costantemente nuove idee durante il processo di scrittura della sceneggiatura.

“Lo dirò solo per lo sviluppo e la preparazione di questo film che vede per la prima volta insieme questo iconico duo in un intero film: l’abbinamento tra Hugh e Ryan, Wolverine e Deadpool, è davvero qualcosa che il mondo ha aspettato per oltre un decennio, [e] io sono il figlio di pu***na fortunato che può raccontare quella storia. Il potenziale è così tanto che ogni giorno mio vengono nuove idee scrivendo lavorando alla sceneggiatura, ci sono idee che non avevamo previsto che appaiono perché stai parlando della prima icona Marvel e dell’ultimo iconoclasta Marvel.”

Al momento non si sa molto sulla trama di Deadpool 3, poiché è stata tenuta pesantemente nascosta, tranne per il fatto che Deadpool dovrà in qualche modo avventurarsi dall’universo Fox X-Men al MCU.

Si temeva che questa transizione avrebbe significato la fine del suo rating R, una caratteristica importante dei film e del loro umorismo. I Marvel Studios si sono affrettati a dissipare queste paure, tuttavia, proprio come è stata fatta un’assicurazione simile per l’imminente serie reboot Daredevil: Born Again. Il protagonista di quello show, Charlie Cox, crede persino che Deadpool e Daredevil possano essere compatibili, il che ha naturalmente suscitato speculazioni che il suo personaggio sarà coinvolto in Deadpool 3.

