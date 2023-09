Deadpool 1 e 2 stroncati al botteghino da Oppenheimer: i numeri sono da capogiro!

Nel magico mondo di Hollywood, dove il box office è la misura suprema del successo, un film ha fatto irruzione con una forza travolgente. Stiamo parlando di “Oppenheimer,” l’ultima creazione di Christopher Nolan, che in soli dieci giorni ha sfidato e superato persino i due iconici Deadpool di Ryan Reynolds, affermandosi come il secondo film con il maggiore incasso di tutti i tempi nel circuito cinematografico vietato ai minori.

Con quasi 853 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, “Oppenheimer” ha conquistato la sua epica battaglia cinematografica, superando persino “Matrix Reloaded” e i due “Deadpool” nella corsa all’oro del box office. Al momento, solo “Joker” di Todd Phillips può vantare un incasso superiore, con una cifra stratosferica di 1 miliardo e 66 milioni di dollari. Tuttavia, il trono di Joker ora trema, mentre “Oppenheimer” guadagna terreno a passi da gigante (fonte: The Numbers).

Una curiosità affascinante emerge dalla dimensione del successo di “Oppenheimer” negli Stati Uniti, dove ha accumulato un incredibile totale di 310 milioni di dollari. Rich Gelfond, CEO di IMAX, ha svelato un segreto intrigante nel famoso podcast “The Town” con Matthew Belloni (disponibile su Spotify). Nonostante le 400 sale IMAX rappresentino solo l’1% del totale dei cinema nordamericani, queste strutture hanno contribuito in modo straordinario, portando a casa il 30% del box office del film. È una dimostrazione del potere di attrazione che “Oppenheimer” ha esercitato sul pubblico (fonte: The Town podcast).

Deadpool 3: L’hype è reale, Wolverine torna!

L’universo di Deadpool è pronto a scuotere di nuovo il mondo del cinema. Mentre tutti aspettavano con ansia il ritorno dell’antieroe dai modi spietati, Deadpool 3 ha attraversato un periodo turbolento a causa degli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e attori SAG. Tuttavia, mentre i fan erano in ansia, Amazon UK ha rivelato una sorpresa epica: i primi due Funko Pops ufficiali dedicati a Deadpool 3. Uno di loro è sicuramente il carismatico protagonista, Ryan Reynolds, mentre l’altro è nientemeno che Hugh Jackman, che riprende i panni di Wolverine dopo l’indimenticabile “Logan” del 2017. L’hype è alle stelle, e il creatore di Deadpool, il celebre fumettista Rob Liefeld, non ha perso tempo nel farlo notare, scrivendo su X: “L’hype è appena iniziato…”

In un’intervista esclusiva con Nuke the Fridge, Liefeld ha svelato un segreto che ha mandato i fan in delirio: “Le informazioni che ho su Deadpool 3 scioglieranno letteralmente la tua faccia, lo giuro! Questo film ti lascerà a bocca aperta!” E ha aggiunto, con un brivido di emozione: “Kevin Feige mi ha contattato la scorsa estate per coinvolgermi in alcune decisioni creative. Abbiamo avuto riunioni con i produttori. Sono semplicemente onorato di far parte di questo progetto epico. Ma non posso svelare altro.”

Continuate a seguirci per gli ultimi aggiornamenti su Deadpool 3, il film dei Marvel Studios che sta facendo battere i cuori dei fan senza una data d’uscita ufficiale. Deadpool è pronto a scatenare il caos cinematografico una volta ancora!