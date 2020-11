Deadpool 3: fonti lasciano intendere che le scrittrici di Bob’s Burgers sono state assunte

Mentre la Disney continua a capire cosa fare con le proprietà della Fox acquisite nella fusione, uno dei più grandi IP, Deadpool, sembra guadagnare slancio.

Fonti dicono a Deadline che le veterane di Bob’s Burgers, Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, scriveranno Deadpool 3, con Ryan Reynolds pronto a riprendere il suo ruolo del supereroe Marvel.

Nell’ultimo mese si sono tenuti incontri fra Reynolds e una manciata di scrittori per ascoltare le loro proposte. Alla fine, lo studio e Reynolds hanno apprezzato la visione delle sorelle come la soluzione perfetta per ciò che volevano. Il film rimane in fase di sviluppo iniziale, ma l’assunzione delle sorelle Molyneux segna il primo grande passo verso la produzione del prossimo film di Deadpool.

Questo segna il primo film di Deadpool in cui i Marvel Studios lavoreranno mano e mano con Reynolds e il Team Deadpool. I fan saranno sicuramente entusiasti del coinvolgimento del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, dopo aver visto come ha aiutato a rinnovare il franchise di Spider-Man.

Oltre al ritorno di Reynolds, ci sono molti fattori in fase di elaborazione, ma le fonti dicono che il film dovrebbe ancora essere vietato ai minori, come i due film precedenti. Si prevede inoltre di avere un nuovo regista; David Leitch, purtroppo ha un agendo trovvo fitta fino al 2021. Insiders dice che la porta è aperta per il ritorno di Leitch poiché non è noto quando questo film entrerà in produzione, ma dato che non faceva parte dei progetti dello scrittore, sembra improbabile che torni per la parte 3.

