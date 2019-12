Deadpool 3: il creatore del personaggio contento dell’arrivo del film

Rob Liefeld, creatore di Deadpool, rivela di esser contento per l’arrivo del terzo film stand alone incentrato sul Mercenario Chiacchierone.

I due stand alone su Deadpool hanno avuto non poco successo, e questo grazie alla natura politicamente scorretta e metacinematografica del personaggio, che ora non si trova più nelle mani della Fox (che fino ad oggi ha prodotto ogni lungometraggio incentrato sugli X-Men) ma, bensì, in quelle della Disney, ora che la major di Topolino ha acquistato diversi diritti di Fox.

Un cambiamento importante, tant’è che la produttrice Emma Watts non prenderà più parte alla realizzazione del terzo film su Deadpool, che però non dovrebbe intaccare la natura del personaggio, e questo sembra aver reso molto contento il creatore del personaggio: Rob Liefeld.

Ieri, infatti, Ryan Reynolds, interprete del personaggio sin dall’infausto X-Men le origini: Wolverine di Gavin Hood, ha affermato che Deadpool 3 verrà realizzato, e che al momento ci sta lavorando insieme al suo team creativo insieme ai Marvel Studios. Una notizia che Liefeld ha commentato facendo anche riferimento all’Aviation Gin dello stesso Reynolds.

Time to break out the gin!!! https://t.co/U0tlg3Yk0Z — robliefeld (@robertliefeld) December 27, 2019

Attualmente non si hanno informazioni in merito a Deadpool 3, se non che Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson / Deadpool.

