Deadpool 3: Ryan Reynolds annuncia il ritorno di Hugh Jackman

Ryan Reynolds ha appena annunciato sui social che Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine in Deadpool 3 della Disney/Marvel, e che il film uscirà il 6 settembre 2024.

Questo è lo slot del fine settimana post-Labour Day in cui la Warner Bros ha storicamente lanciato un horror film. La Disney aveva già la data di uscita sospesa, così come New Line per un film horror.

“Ciao a tutti, siamo estremamente tristi di aver perso D23, ma stiamo lavorando molto duramente sul prossimo film di Deadpool da un bel po’ di tempo”, dice Reynolds nel video. “Ho dovuto cercare davvero la mia anima per questo. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente essere speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare nuova profondità, motivazione, significato. Ogni Deadpool ha bisogno di distinguersi e distinguersi. È stata una sfida incredibile che mi ha costretto a raggiungere il profondo. E io… non ho niente. Svuoto completamente quassù. E terrificante. Ma avevamo un’idea”.

Quindi qualcuno pasa dietro di lui e l’attore esclama: “Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?” chiede Reynolds mentre Jackman passa sullo sfondo dell’inquadratura, mangiando una mela o qualcosa del genere. “Sì, certo, Ryan”, risponde, dirigendosi al piano di sopra

Guarda il loro video Instagram qui sotto:

