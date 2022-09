Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman parlano del film e confermano il ritorno di Wolverine

Durante un video a sorpresa pubblicato ieri, Ryan Reynolds ha annunciato sui social che Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine in Deadpool 3 della Disney/Marvel, e che il film uscirà il 6 settembre 2024.

Questo è lo slot del fine settimana post-Labour Day in cui la Warner Bros ha storicamente lanciato un horror film. La Disney aveva già la data di uscita sospesa, così come New Line per un film horror.

“Ciao a tutti, siamo estremamente tristi di aver perso D23, ma stiamo lavorando molto duramente sul prossimo film di Deadpool da un bel po’ di tempo”, dice Reynolds nel video. “Ho dovuto cercare davvero la mia anima per questo. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente essere speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare nuova profondità, motivazione, significato. Ogni Deadpool ha bisogno di distinguersi e distinguersi. È stata una sfida incredibile che mi ha costretto a raggiungere il profondo. E io… non ho niente. Svuoto completamente quassù. E terrificante. Ma avevamo un’idea”.

Quindi qualcuno pasa dietro di lui e l’attore esclama: “Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?” chiede Reynolds mentre Jackman passa sullo sfondo dell’inquadratura, mangiando una mela o qualcosa del genere. “Sì, certo, Ryan”, risponde, dirigendosi al piano di sopra.

Oggi i due attori, dopo aver sganciato la bomba, hanno deciso di fare qualche chiarimento in un nuovo video, ed hanno parlato di una serie di argomenti come la timeline, il fatto se il film Logan fosse canonico o meno, qualche FAQ sul MCU. Scherzo… dopotutto è Deadpool, cosa vi aspettavate?

Prima di tutto hanno fatto sapere che Logan è canonico nella timeline, ma rappresenta anche un futuro possibile, in quanto ambientato nel 2029, “nessuno lo toccherà” dice esplicitamente Ryan Reynolds, e successivamente parte nel video una divertente gag dei due attori che spiegano il film ma la cui voce è coperta da Wake Me Up Before You Go Go degli Wham!, cosa che maschera ovviamente le info che i fan del MCU si aspettavano di sentire.

Il film riporterà Ryan Reynolds nel ruolo del protagonista e lo riunirà al regista Shawn Levy, che in precedenza ha lavorato con l’acclamato attore sia in Free Guy che in The Adam Project. Levy è il terzo regista ad partecipare al franchise di Deadpool, seguendo le orme di Tim Miller (Terminator: Dark Fate) e David Leitch (John Wick). Al di là di Reynolds e Levy, i talenti di ritorno nel terzo film non sono noti.

Indipendentemente da chi tornerà per Deadpool 3, i Marvel Studios hanno un sacco di fan favourite tra cui scegliere. La Testata Mutante Negasonica di Brianna Hildebrand e il Colosso di Stefan Kapičić sono veterani del franchise, e hanno recitato in entrambi i precedenti film di Deadpool, mentre nel sequel di spicco abbiamo visto il Cable di Josh Brolin e la Domino di Zazie Beetz, che in effetti hanno più storie da raccontare.

