Deadpool 3: Ryan Reynolds sta lavorando con i Marvel Studios per la realizzazione del film

Nonostante sia un personaggio incredibilmente politicamente scorretto, Ryan Reynolds sta lavorando con i Marvel Studios per la realizzazione di Deadpool 3.

Il Deadpool di Tim Miller uscito ormai quattro anni fa ebbe un grandissimo successo nel presentare al grande pubblico un personaggio politicamente scorretto, che con lo sfondamento della quarta parete era in grado di dar vita a delle gag metacinematografiche geniali, e non di facile comprensione per il grande pubblico.

Successo maggiore per il sequel diretto da David Leitch, e ovviamente arriverà nelle sale un terzo stand alone incentrato sul Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds, ma cosa succederà ora che il personaggio è finito nelle mani dei Marvel Studios insieme a tutti quelli legati agli X-Men?

Durante una recente intervista tenutasi in una puntata del Live with Kelly and Ryan, Ryan Reynolds stesso ha rivelato che sta lavorando col suo tema e i Marvel Studios per produrre Deadpool 3:

Sì, ci stiamo lavorando proprio ora con tutto il team. Ora siamo ai Marvel Studios che è un po’ come ritrovarsi all’improvviso in mezzo a dei veri campioni. Una cosa abbastanza folle. Quindi sì, ci stiamo lavorando.

Qui la puntata per intera in questione.

Attualmente non si hanno informazioni in merito a Deadpool 3, se non che Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson / Deadpool.

