Deadpool 3: Shawn Levy dirigerà il film sotto i Marvel Studios

Ryan Reynolds ha rivelato chi vorrebbe vedere sulla sedia del regista per Deadpool 3, parlando proprio di Shawn Levy.

Come sapete, Deadpool entrerà ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe ora che la Fox opera sotto la Disney. Anche se non è chiaro quando il Mercenario Chiacchierone tornerà sul grande schermo, Ryan Reynolds è al lavoro per dare vita al nuovo sequel. Sfortunatamente, i dettagli sono da scarsi o inesistenti, poiché il pubblico non sa nemmeno chi dirigerà il terzo film della saga R-rated… fino ad ora.

Grazie a THR e Ryan Reynolds sappiamo che Shawn Levy è stato scelto – o forse potrebbe essere nel mirino dei Marvel Studios – per dirigere Deadpool 3.

Il regista è in trattative per collaborare con la star Ryan Reynolds per la proprietà Marvel, dopo aver precedentemente collaborato al film di successo dell’era della pandemia, Free Guy, e al film d’avventura di fantascienza appena uscito, The Adam Project, per Netflix.

