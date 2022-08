Deadpool 3: Zazie Beetz non sa se tornerà ma le piacerebbe molto essere di nuovo Domino

Sebbene Deadpool 3 non sia spuntato fuori alla lista della Fase 5 dei Marvel Studios, lo sviluppo del trequel è in attivo.

Il film riporterà Ryan Reynolds nel ruolo del protagonista e lo riunirà al regista Shawn Levy, che in precedenza ha lavorato con l’acclamato attore sia in Free Guy che in The Adam Project. Levy è il terzo regista ad partecipare al franchise di Deadpool, seguendo le orme di Tim Miller (Terminator: Dark Fate) e David Leitch (John Wick). Al di là di Reynolds e Levy, i talenti di ritorno nel terzo film non sono noti.

Indipendentemente da chi tornerà per Deadpool 3, i Marvel Studios hanno un sacco di fan favourite tra cui scegliere. La Testata Mutante Negasonica di Brianna Hildebrand e il Colosso di Stefan Kapičić sono veterani del franchise, e hanno recitato in entrambi i precedenti film di Deadpool, mentre nel sequel di spicco abbiamo visto il Cable di Josh Brolin e la Domino di Zazie Beetz, che in effetti hanno più storie da raccontare.

Parlando alla premiere di Bullet Train, Beetz ha detto a Variety di non essere a conoscenza di alcun piano per lei nei futuri film di Deadpool, ma ha sottolineato che “le piacerebbe” continuare a lavorare nel franchise.

“Non lo so. Vedremo”, disse Beetz. “Mi piacerebbe fare più Deadpool, ma sono solo io, quindi non posso fare rivelazioni.”

Qui sotto l’intervista:

Mi piace: Mi piace Caricamento...