Deadpool: secondo Rob Liefeld non c’è bisogno di un terzo film

Rob Liefeld non usa mezzemisure e rivela che, secondo lui, non c’è bisogno di un terzo film su Deadpool.

Tim Miller e David Leitch con i due film su Deadpool hanno fatto un lavoro più che egregio, portando sul grande schermo un personaggio politicamente scorretto e ultra-violento. Essenza del personaggio che rischia di perdersi ora che i suoi diritti cinematografici sono nelle mani della Disney / Marvel Studios, a causa dell’acquisto della FOX. D’altronde sappiamo molto bene che la Disney punta molto più ad un target family friendly, e Deadpool non è proprio un film da vedere la domenica pomeriggio con il figlioletto di pochi anni.

Questi dubbi riguardano un possibile terzo film che, secondo Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick (questi ultimi due sceneggiatori dei due film dedicati al personaggio), potrebbe essere seriamente in cantiere presso gli uffici di Kevin Feige e Bob Iger, ma il creatore del personaggio stesso, Rob Liefeld, non sembra esser contento di ciò.

Sì, capisco che possa fare un po’ strano sentire ciò dopo che l’anno scorso il celebre fumettista si era rivelato entusiasta della realizzazione di un ipotetico Deadpool 3. Ora durante un’intervista ha dichiarato che la Disney non dovrebbe dedicarsi ad un nuovo film live-action su Deadpool perché non in grado, e senza usare mezzi termini:

Lo sto per dire: fanculo i film! Fanculo tutto questo discorso sul prossimo film di Deadpool, va bene? Ecco cosa direi io: ‘Hey, Disney. Ciao, sono Rob. Hai speso 70 miliardi di dollari per compare la Fox. Ok? Hai speso 70 miliardi di dollari. Non riesci più a gestire i tuoi parchi a tema, che rappresentano il 50% dei tuoi guadagni complessivi, e sono anche stati chiusi per cinque mesi. Non hai neanche modo di portare in sala i tuoi film da tre miliardi di dollari. Nessun Mulan, nessun Black Widow, nessun Gli Eterni. Gli animatori possono lavorare da casa. Gli artisti digitale anche. I cartoni animati di Deadpool, i videogiochi di Deadpool: è su questo che vi dovreste concentrare. Iger, chiunque stia guidando adesso la nave… cosa state facendo per ottenere un ritorno concreto da questi 70 miliardi?’

Certo che dovrebbero creare più videogiochi di Deadpool, certo che dovrebbero creare più serie animate di Deadpool. Che diavolo! Kevin Feige, ti voglio bene amico mio, sei un genio, ma ne esistono anche altri di geni. I ragazzi che hanno realizzato Spider-Man: Un Nuovo Universo, ad esempio. Sono dei geni! E la Disney non ha avuto nulla a che fare con quel film. La Disney non ha avuto nulla a che vedere con Deadpool, Deadpool 2, Logan. Lascia che questi altri luogotenenti ti rendano un ritorno nei tuoi investimenti. Non ho bisogno di un altro film su Deadpool, né io né i fan. Ne abbiamo già due fantastici. Sono perfetti. Naturalmente c’è una richiesta, e spero che riescano a soddisfarla, ma non sono certo che lo faranno.