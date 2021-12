Death Carnival: il trailer/gameplay dell’arcade shooter della Furyion Games

Furyion Games è entusiasta di mostrare il suo prossimo gioco, Death Carnival, con un nuovo trailer che mette in mostra il combattimento dinamico del titolo. Death Carnival sarà disponibile per PC, console, dispositivi mobili e Stadia nel 2022.

Death Carnival è uno sparatutto arcade frenetico con armi davvero estreme, combattimenti a mezz’aria in un formato d’azione multiplayer online come mai visto prima. Usa l’ambiente per scoprire nuovi modi per distruggere i tuoi nemici e personalizza l’equipaggiamento con il socket system per le armi. Scegli tra oltre una dozzina di personaggi, ciascuno con attacchi unici e campagne da vivere. Goditi il ​​combattimento adrenalinico in modalità giocatore singolo, cooperativa online o PvP competitivo.

In un mondo futuro, distrutto dalla guerra, l’umanità sopravvive in poche città sovraffollate. Per sfuggire alla loro squallida realtà, molti si rivolgono ai sanguinari sport televisivi, il più popolare è il Death Carnival, o Carnevale della Morte in italiano. In questo gioco mortale, i concorrenti devono combattere contro orde di nemici e macchine per la fama e la fortuna in diretta TV.

Caratteristiche principali

Molteplici modalità di gioco PvP entusiasmanti

Comandi semplici in stile arcade con combattimenti frenetici

Oltre 10 personaggi e classi tra cui scegliere

Sistema di presa delle armi per personalizzare le armi con il bottino raccolto

Campagna storia da solista o divano a 4 giocatori/co-op online

Spanning più mondi e arene

Combattimenti con boss giganti e un sacco di replay di fine gioco

La multipiattaforma, la progressione incrociata saranno disponibili sulla maggior parte delle piattaforme

“Ciao, mi chiamo Herbert Yung, il fondatore e direttore di Furyion Games. Sono orgoglioso di presentare il nostro tanto atteso trailer PvP per Death Carnival. È un’esperienza arcade frenetica e adrenalinica con un’azione che sfida la gravità. Il nostro team e la community di fan hanno lavorato per anni insieme alla ricerca e allo sviluppo di centinaia di meccaniche ed esperienze diverse con un obiettivo in mente, creare un’esperienza arcade altamente accessibile ed emotivamente impattante che ti terrà incollato alla sedia. Volevamo creare qualcosa che avesse la profondità degli sparatutto in prima persona, aumentasse la libertà di movimento e si traducesse in uno stile di gioco estremamente facile da imparare e da giocare. Che tu sia un giocatore occasionale o un giocatore competitivo, i controlli facili e le meccaniche di gioco sembreranno intuitive. Nel trailer vedrai alcuni giocatori che sono nuovi tester, ma sono stati in grado di saltare a bordo e prendere rapidamente il controllo del gioco. Sono stati in grado di eseguire incredibili imprese di distruzione come precipitarsi su una rampa, volare in aria e sparare a ignari nemici sottostanti. Spero che questo trailer vi piacerà, tanto quanto abbiamo amato riversare il nostro cuore e la nostra anima nel progetto.”

Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer:

