Death to 2020: il creatore di Black Mirror anticipa l’arrivo di un progetto Netflix

Una delle chicche televisive di quest’anno è stato il tanto atteso ritorno della serie “Wipe” di Charlie Brooker sulla BBC.

Per anni, molto prima che Black Mirror diventasse un trend, Brooker ha riassunto l’attualità e la cultura popolare nei suoi spettacoli Screenwipe brillantemente acidi, che hanno poi lasciato il posto ai finali annuali, l’ultimo dei quali è stato quello del 2016, Wipe. Quindi, all’inizio di quest’anno abbiamo ricevuto lo speciale Antiviral Wipe contro la pandemia, è stato dimostrato che il formato era nitido come sempre e perfetto per colpire anche durante l’epidemia di Coronavirus.

Ma questo non è l’unico speciale di Brooker in arrivo quest’anno: è spuntata una misteriosa pubblicità, che anticipa qualcosa in arrivo su Netflix che sembra essere chiamato “Morte al 2020”.

Nell’annuncio si può leggere: “Evento che i creatori di Black Mirror non hanno potuto fare quest’anno. Ma hanno qualcosa da aggiungere”.

Non si sa esattamente cosa sia, o esattamente quando arriverà sul servizio di streaming (l’annuncio dice semplicemente Coming Soon). Ma potrebbe essere un progetto pieno di stelle, come anticipato all’inizio di questa settimana nientemeno che da Hugh Grant, che ha blaterato di un progetto segreto di Brooker a cui sta lavorando.

“Domani farò una cosa, in realtà. Charlie Brooker ha scritto un mockumentary sul 2020″, ha detto a Vulture. “È per Netflix, e io sono uno storico che viene intervistato circa l’anno. Sono piuttosto repellente, in realtà! E vi piacerà la mia parrucca.”

Detto questo, non sarà esattamente un nuovo Black Mirror e nemmeno esattamente un Wipe. Forse sarà invece sulla falsariga dei mockumentary spin-off di Philomena Cunk. In ogni caso, il 2020 è pronto per il trattamento Brooker. Per quanto riguarda quello spettacolo, la stagione 5 di tre episodi ha debuttato nell’estate del 2019 dopo lo speciale interattivo intitolato Bandersnatch. Non ci sono vere conversazioni circa una continuazione per ora, con lo spettacolo apparentemente legato a dispute contrattuali, e lo stesso Brooker ha detto a Radio Timesche che non è sicuro che le visioni pessimistiche dello spettacolo siano ciò che la gente vuole o di cui ha bisogno in questo momento.

In ogni caso, rimanete sintonizzati per il probabile film con protagonista Hugh Grant, forse Death To 2020, in arrivo sul servizio di streaming entro il prossimo mese.

