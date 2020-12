Death to 2020: rivelato il cast dello speciale comedy dal creatore di ‘Black Mirror’

Rivelato il cast dello speciale comedy dal creatore di Black Mirror in arrivo su Netflix.

Il 2020 è un anno che sta per arrivare al termine, e possiamo dire senza troppi giri di parole che è stato uno dei peggiori in assoluto. Abbiamo sfiorato la terza guerra mondiale, affrontato ancora una volta il terribile spettro del razzismo in America e soprattutto una tremenda pandemia che ancora oggi non sembra essere particolarmente propensa nel lasciarci tornare alla normalità. Sempre se ciò sarà mai possbile.

Per chiudere l’anno in “bellezza” arriverà su Netflix uno special comico intitolato Death to 2020, scritto da Charlie Brooker, creatore di Black Mirror, e prodotto da Annabel Jones, anch’essa legata alla serie appena citata come produttrice. Lo speciale racconterà in chiave ironica e satirica il 2020 attraverso un’intervista fatta ad un eccentrico professore di storia interpretato da Hugh Grant, il quale ha definito il suo personaggio “repellente”.

Quest’oggi, però, arriva la conferma degli altri interpreti che hanno preso parte al progetto oltre all’appena menzionato Grant.

Ad aggiungersi al cast di Death to 2020 saranno Samuel L. Jackson, Cristin Milioti, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan e Joe Kerry.

Ovviamente, non si sa nulla riguardo i personaggi che questi interpreteranno e nemmeno quando effettivamente arriverà online lo special in questione. Qui la sinossi del progetto:

2020: un anno così [inserire qui aggettivo di vostra scelta], persino i creatori di Black Mirror non ce la potevano fare più… ma questo non significa che non hanno qualcosa da aggiungere. Death to 2020 è un evento speciale comico che racconta la storia di questo terribile anno che è stato – e che ancora è?

Rimanete sintonizzati per saperne di più!

Fonte: The Hollywood Reporter

