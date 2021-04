Deathloop: il gioco è stato nuovamente rinviato a settembre 2021

Uno dei titoli next gen di cui si è sempre parlato sin dall’inizio è Deathloop sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks.

Il titolo è sempre stato presente ai vari eventi dedicati alla nona generazione appena iniziata in quanto punta sullo sfruttare al meglio le novità d’interfaccia introdotte da PlayStation 5, anche se il gioco arriverà anche per PC (ma non per Xbox).

Deathloop sarebbe dovuto inizialmente uscire a maggio, ma arriva oggi la notizia che l’uscita del titolo è stata (di nuovo) posticipata a metà settembre in quanto Arkane necessita di più tempo per ultimare il titolo e curare al meglio tutti i dettagli.

Una scelta sicuramente giusta soprattutto in questo periodo in cui il caso Cyberpunk 2077 ha reso i giocatori più guardinghi del normale.

Fonte: Everyeye

Mi piace: Mi piace Caricamento...