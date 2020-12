Deathstroke dovrebbe essere il prossimo progetto HBO Max post-Snyder Cut

Il film di Deathstroke scartato dovrebbe essere il prossimo film del DCEU ad arrivare su HBO Max, soprattutto dopo l’arrivo della Snyder Cut di Justice League.

Jeo Manganiello è tornato spesso a parlare di Slade Wilson e del suo film da solista, esprimendo la speranza che la Snyder Cut possa aprire la strada al film di Slade. All’indomani del rilascio di Justice League, sarebbe stata una battaglia persa, ma ora con l’arrivo di questa tanto attesa “versione corretta” di Justice League, tutto è possibile.

Originariamente il cattivo principale del film solista di Batman di Ben Affleck (su cui Manganiello ha anche versato una notevole quantità di fagioli), doveva essere il Deathstroke di Manganiello, ed era solo uno dei tanti elementi del DCEU rimasti con poca o nessuna speranza di continuare dopo la delusione di Justice League. Ci è voluto il taglio originale del film annunciato da Zack Snyder per cambiare la situazione, il che dimostra quanto il DCEU sia stato rivitalizzato. La domanda è: il film di Deathstroke avrà ora la possibilità di realizzarsi?

Chiaramente Manganiello lo vede come una possibilità, ma la situazione va ancora più in profondità. Dato che il DCEU non è mai stato così pieno di energia potenziale, c’è motivo di pensare che il film solista non realizzato di Slade Wilson non solo possa ottenere il via libera, ma che sarebbe una delle mosse più saggi che HBO Max potrebbe fare per capitalizzare sulla Snyder Cut. Ecco perché il film su Deathstroke dovrebbe essere il prossimo progetto DCEU a partire da HBO Max.

Il cameo di Deathstroke alla fine di Justice League è una delle tante chicche che poi non ha portato a niente, dopo la delusione finanziaria del film, ma non stiamo a parlare di nuovo di quesi tempi, adesso è un nuovo mondo, il mondo post-Snyder Cut.

Deathstroke doveva essere presente nella Snyder Cut, e infatti Manganiello è recentemente tornato per alcune riprese aggiuntive nei panni di Slade. Ciò significa che il Deathstroke di Manganiello tornerà nuovamente all’attenzione del grande pubblico una volta che la Justice League di Zack Snyder debutterà su HBO Max, con del materiale in più questa volta per gentile concessione delle riprese aggiuntive. Tutto questo potrebbe davvero funzionare a favore di Slade, e vale anche la pena guardare indietro a ciò che il film di Deathstroke stava progettando.

Sebbene Manganiello sia stato visto solo brevemente nei panni di Slade Wilson, il suo talento e la sua presenza hanno già convinto tutti, e il suo impegno è innegabile, avendo affrontato circa sette diverse versioni del progetto. Lo mostrerà in una veste più completa nella Snyder Cut, mentre ha anche affermato di aver collaborato con “uno scrittore nominato all’Oscar” per dare corpo alla sceneggiatura di Deathstroke. I rumor vogliono sia Gareth Evans. Il talento del regista di The Raid è materia da leggenda, quindi non potremmo essere più contenti del rumor.

Il bisogno di HBO Max di contenuti originali è ciò che ha reso la Snyder Cut una proprietà così allettante per la piattaforma, ma non importa quanto grande possa essere l’attesa, il servizio naturalmente non può prosperare solo su un film o una serie in arrivo. HBO Max è riuscita ad alleviare questo problema con la notizia dell’arrivo di Wonder Woman 1984, che sarà reso disponibile su HBO Max il giorno di Natale contemporaneamente alla sua uscita nelle sale, e l’intera lista di progetti che dovevano uscire nel 2021 faranno lo stesso.

Come la stessa Snyder Cut, un film di Deathstroke come originale HBO Max non avrebbe affrontato nulla di tutto ciò. Inoltre, resta ancora da vedere se Warner Bros. continuerà con questa nuova strategia dopo il 2021, una volta che un vaccino sarà distribuito in modo sicuro, e HBO Max dovrà mappare quanti più contenuti originali possibile per la road map oltre il 2021. Per ogni servizio di streaming, il contenuto originale è il propellente per far partire il motore della loro macchina, e con Wonder Woman 1984, la Snyder Cut e persino The Suicide Squad di James Gunn c’è già un pubblico integrato desideroso di più, su cui un progetto Deathstroke potrebbe facilmente capitalizzare.

