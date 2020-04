Deathstroke: Gareth Evans racconta del film solista targato DC Films mai realizzato

Il regista Gareth Evans ha rivelato che tipo di progetto ha proposto alla Warner Bros per il disfatto film col Deathstroke di Joe Manganiello.

Justice League è stato un film che ha deluso sia il pubblico che la critica, e ha guadagnato solo poco più di 650 milioni a fronte di un budget di 300 milioni, il che ha portato la Warner Bros a riprogettare i loro piani per il DC Extended Universe. Sfortunatamente, uno dei progetti pianificati che apparentemente vennero smantellati fu il film su Deathstroke con protagonista Joe Manganiello.

Il personaggio ha avuto solo una breve apparizione durante una scena post-credits di Justice Leauge. In esso, Lex Luthor di Jesse Eisenberg stava tentando di reclutarlo per metter su una lega opposta alla Justice Leauge, forse per un sequel che non si è mai realizzato, ma cosa più importante, il personaggio era stato introdotto per poi renderlo protagonista di un suo filòm diretto da Gareth Evans.

Mentre parlava con Yahoo, il regista Gareth Evans ha rivelato che il film stesso avrebbe avuto meno di due ore e sarebbe stato qualcosa molto simile ad una storia d’origine per il personaggio:

“Il piano era raccontare qualcosa che sarebbe stata una storia snella, una specie di origine di quel personaggio. Qualcosa che sembrava potesse durare 100 minuti o 110 minuti, massimo – per non andare oltre il tempo di due ore.”

Inoltre, ha rivelato che lo stile e il tono del film di Deathstroke sarebbero simili ai film noir sudcoreani:

“All’epoca, ero fortemente influenzato dai film noir che uscivano dalla Corea del Sud, quindi quello era il mio tono. Ero tipo, questi film sono fantastici: la trama, la tonalità dei colori, la grinta e l’aggressività di questi film è super interessante da usare per raccontare la storia di Deathstroke.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...