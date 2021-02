Deborah Snyder a proposito delle recensioni negative e la “critica crudele” verso i film del marito

I film di Zack Snyder sono fortemente concentrati sullo stile del regista, che ovviamente non può piacere a tutti.

Tuttavia, negli ultimi anni, la critica al suo lavoro è diventata sempre più al vetriolo, e spesso eccessivamente influenzata dal giudizio personale. Batman v Superman: Dawn of Justice ha ricevuto molte recensioni sorprendentemente negative, e tutti abbiamo visto il ridicolo movimento denigratorio che ha circondato il movimento #ReleaseTheSnyderCut (con molti scrittori online che affermavano l’obbiettivo non sarebbe mai stato raggiunto”.

In una recente intervista con LightCast, la produttrice della Justice League di Zack Snyder, Deborah Snyder, ha affrontato l’argomento della “stampa poco gentile” prima dell’uscita del film, e ha parlato apertamente di come si sente circa il costante sbarramento composto di negatività.

Snyder ha anche condiviso la sua opinione su come i critici a volte si comportano nelle recensioni.

“A volte sento, non solo per i nostri film, ma in generale, che i revisori sono gratuitamente crudeli, e ci sono persone che spendono molto tempo dietro a quell’approccio per esserlo, che ci piaccia o meno. Non ti deve piacere per forza, ma a volte diventa solo personale, oltre che cattivo. Puoi dire quello che pensi senza essere cattivo o crudele.”