Declan De Barra crede che si possano sviluppare ulteriori spin-off di The Witcher grazie al modo in cui Andrzej Sapkowski ha scritto il mondo

Lo showrunner di The Witcher: Blood Origin, Declan De Barra, ha accennato alla possibilità che altri spin-off di The Witcher vengano ambientati nell’universo in continua espansione di Netflix.

Ambientato 1.200 anni prima degli eventi della serie principale, The Witcher: Blood Origin traccia gli eventi che hanno portato all’evento che ha cambiato il mondo noto come Congiunzione delle sfere, nonché alla creazione del primo prototipo che poi darà forma ai Witcher.

Rilasciata da Netflix il giorno di Natale, la serie include artisti del calibro di Sophia Brown, Michelle Yeoh e Minnie Driver, e presenta anche la star della serie principale Joey Batey nei panni del bardo amato dai fan Jaskier.

Quest’ultima miniserie di quattro episodi funge da secondo spin-off ambientato nell’universo di The Witcher dopo il film d’animazione del 2021 The Witcher: Nightmare of the Wolf. Con una grande quantità di materiale originale a portata di mano, De Barra ha recentemente accennato alla possibilità dello sviluppo di ulteriori eventi spin-off di The Witcher a seguire.

Parlando con RadioTimes.com, lo showrunner ha elogiato il romanziere Andrzej Sapkowski come “il re della storia a risposta chiusa”, un tipo di storia che consente agli spettatori, ed ai creativi in questo caso, di scegliere un’opzione di sviluppo tra quelle che preferisce, ma che sono comunque predefinite; e il ricco arazzo del suo mondo fantastico. Ha anche parlato dei vantaggi di realizzare vari spin-off indipendenti ambientati nel suo mondo, suggerendo che “dipingono un altro lato di questo mondo e lo espandono verso l’esterno”.

“Sapkowski è il re della storia a risposta chiusa, più leggiamo dei suoi libri, e più ampio diventa l’arazzo del suo mondo. Quindi questo è il vantaggio di lavorare gettando le basi nel suo lavoro: storie indipendenti riescono a reggersi in piedi, storie che dipingono un altro frammento di questo mondo e lo espandono verso l’esterno. Questa è la parte divertente.”

Parlando sempre con RadioTimes, la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha rivelato perché sembrava il momento giusto per raccontare la Congiunzione delle sfere.

“La Congiunzione delle Sfere è una di quelle cose di cui ovviamente sentiamo parlare come l’origine di questo mondo, con l’arrivo di umani e mostri, ma Sapkowski non ne parla molto. Stavamo cercando di capire un punto della storia andando avanti, ma non potevamo rispondere senza sapere cosa è successo prima della Congiunzione delle Sfere – avevamo bisogno di sapere cosa volevano gli elfi. Quindi, ho fatto questa grande bacheca di cosa sembrava prima, e questo ha finito per diventare la base dello spettacolo.

