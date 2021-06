Demonic: ecco il teaser countdown al trailer del nuovo film di Neill Blomkamp

IFC Midnight sta rilasciando per rilasciare Demonic, il nuovo film dello scrittore e regista Neill Blomkamp, ​​degli AGC Studios.

Blomkamp ha ottenuto il plauso della critica per il suo debutto, con l’allegoria fantascientifica sull’immigrazione District 9, e poi ha trovato successivo clamore con i film Elysium e Chappie.

Il suo nuovo film, che precede i lavori su District 10, uscirà nelle sale, On Demand e Digital tramite IFC Midnight il 20 agosto 2021. Questa mattina è stato comunicato che il primo trailer ufficiale di Demonic farà il suo debutto la mattina di giovedì 3 giugno, ed oggi però abbiamo un breve teaser del “conto alla rovescia” da mostrarvi.

Questo primo sguardo al film promette la presenza di un’entità demoniaca nel nuovo film di Blomkamp, che viene classificato come un “film horror di fantascienza soprannaturale”.

Potete vederlo qui sotto:

Una giovane donna scatena demoni terrificanti. Ora le forze soprannaturali alla base di una frattura decennale tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

AGC Studios e STABILITi Studios hanno cofinanziato e coprodotto Demonic la scorsa estate. È il quarto film di Blomkamp. Insieme a Blomkamp c’è anche il collaboratore di Oats Studios, l’editor Austyn Daines.

Il film è interpretato dagli emergenti Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries in TV) e Michael Rogers (Siren in TV, The Blacklist in TV, Supernatural in TV). Neill Blomkamp, ​​Mike Blomkamp di STABILITi Studios, Stuart Ford e Linda McDonough di AGC Studios sono a bordo come produttori. I produttori esecutivi sono Miguel Palos Jr. di AGC, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud.

