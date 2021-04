Demonic: ecco le prime immagini dell’atteso film horror di Neill Blomkamp

Il nuovo film dello sceneggiatore-regista Neill Blomkamp, Demonic (fuori il 20 agosto) parla di una giovane donna che scatena terrificanti demoni quando le forze soprannaturali alla radice di una spaccatura tra madre e figlia vecchia di decenni vengono rivelate.

Blomkamp ha girato il film dopo l’inizio della pandemia.

“L’intero pianeta si stava spegnendo ei piani che avevo per altri film più grandi sono stati sospesi”, afferma il regista. “Vivendo qui in questa zona leggermente più rurale, ho pensato che avremmo dovuto autofinanziarci in modo da poter fare qualcosa di interessante. Per molto tempo, sono stato davvero interessato a film come Paranormal Activity e cose a budget basso. Piuttosto terrificante, quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo concept. È cresciuto ed è diventato più grande di film come Paranormal Activity, ma è stato tagliato dalla stessa stoffa in realtà. Quindi è quello che è. Abbiamo utilizzato molte delle location qui fuori e l’ho girato per tutta l’estate.”