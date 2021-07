Demonic: il nuovo trailer dell’attesissimo film horror di Neill Blomkamp

IFC Midnight ha rilasciato il trailer ufficiale in anteprima mondiale di Demonic, il film in uscita di Neill Blomkamp che segnala la prima incursione del regista nell’horror con un innegabile tocco di fantascienza.

Demonic è attualmente previsto per l’uscita nelle sale, per il noleggio digitale e VOD il 20 agosto.

Quando una giovane donna di nome Carly (interpretata da Carly Pope) visita sua madre in una struttura nota come Therapol, viene rivelato che la donna è stata allontanata da tutti per via di una follia omicida, ed è stata intrappolata nella sua mente da tempo. Tocca a Carly avventurarsi all’interno di una simulazione creata per cercare di aiutare i medici a capire come sua madre possa aver commesso quegli atti terribili. Ma cosa succede quando Carly inizia ad avere allucinazioni al di fuori della simulazione?

Il film, che è stato realizzato segretamente durante la pandemia di COVID-19 e girato in Canada, utilizza un nuovo metodo in attesa di brevetto per utilizzare la cattura volumetrica, definita come una tecnologia video tridimensionale che trasforma gli attori in oggetti geometrici. Secondo quanto riferito, la quantità di cattura volumetrica in Demonic è la più alta mai vista in un film fino ad oggi, e il trailer già anticipa la tecnologia utilizzata.

Blomkamp è sceneggiatore e regista di Demonic, con Pope oltre a Chris William Martin (The Vampire Diaries) e Michael Rogers (The Dead Zone, The Killing). Oltre all’imminente uscita di Demonic, Blomkamp sta anche lavorando al thriller fantascientifico Inferno e alla sceneggiatura del sequel del suo acclamato film, District 9, che secondo quanto riferito è in fase di sviluppo iniziale.

IFC Midnight rilascerà Demonic nelle sale, su Digital Rental e VOD il 20 agosto. Potete vedere il trailer completo di seguito:

