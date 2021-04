Demonic: l’atteso horror di Neill Blomkamp uscirà il 20 agosto 2021

IFC Midnight ha dichiarato che sta acquisendo i diritti statunitensi del nuovo film di Neill Blomkamp, Demonic, un thriller horror con Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers di Elysium.

Il film, coprodotto e cofinanziato da AGC Studios e Stabiliti Studios, che aveva messo in vendita i diritti internazionali durante l’European Film Market del mese scorso, uscirà ora il 20 agosto 2021.

Il retroscena del film, scritto e diretto dal regista di District 9 ed Elysium, non dirige un film dal 2015, da quando Chappie è passato in sala, ma come sapete qualche mese fa abbiamo scoperto che il regista aveva girato in segreto la pellicola nella Columbia Britannica, durante l’estate, in piena pandemia, dopo aver dovuto fermarsi nell’andare avanti col thriller d’azione con protagonista Taylor Kitsch sostenuto da AGC, The Inferno, a causa proprio del virus.

Il risultato è Demonic. La trama è incentrata su una giovane donna che scatena demoni terrificanti quando le forze soprannaturali alla radice di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate. Blomkamp, ​​Mike Blomkamp di Stabiliti Studios, e Stuart Ford con Linda McDonough di AGC Studios sono i produttori. Miguel Palos Jr di AGC, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud sono i produttori esecutivi.

“Neil Blomkamp è esploso nel cinema con District 9 e ha lasciato il segno creando film che sfidano e sovvertono il genere”, ha detto il presidente di IFC Films Arianna Bocco. “È entusiasmante lavorare insieme a questo suon nuovo film tanto atteso, ed essere immersi in un altro mondo spaventosamente simile al nostro.”

A EFM, il film è stato venduto in territori tra cui VVS in Canada; Metropolitan in Francia; Koch Media in Germania, Austria, Svizzera e Italia; NonStop Entertainment AB in Scandinavia; Signature Entertainment nel Regno Unito e in Irlanda; Miglior film in CSI e Paesi baltici; Just Entertainment BV in Benelux; Odeon in Grecia; Blitz Group nell’ex Jugoslavia; Monolith in Polonia; Reset Collective in Australia e Nuova Zelanda; Selim Ramia & Co. in Medio Oriente; NOS in Portogallo; Movie Cloud a Taiwan; e Sahamongkolfilm in Thailandia.

