Demonic: Neill Blomkamp cita The Blair Witch Project e Paranormal Activity fra le sue ispirazioni

Da quando Chappie è arrivato nel 2015, il regista di District 9, Neill Blomkamp, ha lavorato duramente agli Oats Studios, il suo progetto composto di cortometraggi sperimentali.

Ma dopo sei anni, finalmente sta per tornare sul grande schermo con Demonic, un film che ha preparato in isolamento, dall’idea fino alla realizzazione. Sebbene abbia lavorato principalmente nel genere fantascientifico, i film di Blomkamp hanno sempre avuto qualcosa di carnoso e viscerale – basti pensare agli aspetti horror del corpo della trasformazione di Wikus in District 9.

Ma mentre questo ha alcune specifiche fantascientifiche, il regista si è avventurato nel territorio dello spavento, anche se ci aspettiamo qualcosa di davvero particolare e lontano dal genere.

“Sono sempre stato un grande fan di The Blair Witch Project e Paranormal Activity”, racconta a Empire dei suoi punti di riferimento nel genere. “Soprattutto sono sempre stato un fan del modus operandi di quei registi, che uscivano e giravano qualcosa nel loro cortile”.

Per Blomkamp, ​​realizzare un vero film horror è stato un gradito cambio di marcia: “Una delle cose più divertenti nel fare il film è stato lavorare in un sottogenere diverso da quello in cui mi trovo normalmente”, dice. “Un senso di terrore che si accumulava sotto la superficie era qualcosa che volevo provare a catturare“.

Qui sotto potete vedere un’esclusiva immagine dietro le quinte di un Blomkamp con mascherina sul set:

Una giovane donna scatena demoni terrificanti. Ora le forze soprannaturali alla base di una frattura decennale tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

AGC Studios e STABILITi Studios hanno cofinanziato e coprodotto Demonic la scorsa estate. È il quarto film di Blomkamp. Insieme a Blomkamp c’è anche il collaboratore di Oats Studios, l’editor Austyn Daines.

Il film è interpretato dagli emergenti Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries in TV) e Michael Rogers (Siren in TV, The Blacklist in TV, Supernatural in TV). Neill Blomkamp, ​​Mike Blomkamp di STABILITi Studios, Stuart Ford e Linda McDonough di AGC Studios sono a bordo come produttori. I produttori esecutivi sono Miguel Palos Jr. di AGC, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud.

