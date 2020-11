Demon’s Souls: il remake si mostra in un nuovo meraviglioso gameplay / trailer

Chiunque ami videogiocare sicuramente è entrato in collissione con i lavori i FromSoftware, sviluppatrice di titoli quali i Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Die Twice, ma anche del più dimenticato Demon’s Souls, il cosiddetto “padre” del genere ormai noto come ‘souls-like’.

Un gioco sicuramente meno conosciuto e meno giocato in relazione agli altri lavori di From, ma che presto tornerà alla ribalta grazie al remake sviluppato da Bluepoint Games, già autrice del remake di Shadow of the Colossus uscito nel 2018, che accompagnerà il lancio della PlayStation 5.

Il remake di Demon’s Souls è stato presentato quest’estate durante la conferenza in live streaming di Sony, la stessa di quando venne rivelata la PS5, ma abbiamo avuto un’altra occasione per dare uno sguardo molto più approfondito del titolo con il gameplay rilasciato lo scorso 16 settembre, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Qualche giorno fa, il remake di Bluepoint di Demon’s Souls si è ripresentato al mondo intero con un altro gameplay trailer di circa cinque minuti, che ci mostra ancora una volta quanto questo remake sembri promettere bene e quanto esteticamente sia potente, nonostante sia stato confermato che il remake non supporterà la tecnologia del ray tracing.

Qui trovate il video in questione.

Demon’s Souls (デモンズソウル Demonzu Souru) è un videogioco del 2009 sviluppato da FromSoftware e SCE Japan Studio e pubblicato da Sony Computer Entertainment, Bandai Namco e Atlus, con design di Hidetaka Miyazaki. Il gioco è uscito come esclusiva per PlayStation 3.

Il 19 novembre 2020 arriverà il remake di Bluepoint Games del titolo, che accompagnerà il lancio di PlayStation 5.

