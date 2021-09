Denis Villeneuve definisce i film dei Marvel Studios come “fatti con lo stampino”

Dune, diretto dal regista franco-canadese Denis Villeneuve, è già stato proiettato al Festival del Cinema di Venezia raccogliendo le reazioni ampiamente positive di persone che conoscono e non hanno familiarità con il materiale originale.

Villeneuve ha partecipato al tour stampa negli ultimi due mesi per promuovere il suo Dune, e in un paio di interviste con il francese Premiere e lo spagnolo El Mundo, ha offerto la sua opinione sui film Marvel, ovviamente.

Durante l’intervista, il sito ha sottolineato che è contraddittorio che i film di successo siano quelli che vogliono diventare la coscienza contro la deriva del capitalismo. Al contrario, Villeneuve ha ammesso di pensare che i film ad alto budget siano ancora artisticamente rilevanti, citando importanti registi come Christopher Nolan e Alfonso Cuaron.

“Basta pensare all’età d’oro di Hollywood per vedere che i film commerciali possono dare uno stile artistico diversa e, quindi, politico. Non ho mai sentito come un impedimento l’avere un budget generoso per fare ciò che volevo fare. Chi ha detto che un film con un grosso budget non può essere artisticamente rilevante allo stesso tempo? Attualmente sto pensando a persone come Christopher Nolan o Alfonso Cuarón.”

Quando l’intervistatore ha citato i commenti di Martin Scorsese sull’idea che i film di supereroi non siano cinema, Villeneuve ha accettato il sentimento del primo, affermando che “questi tipi di film hanno trasformato [il pubblico] in zombi” a causa della sua formula “copia e incolla”.

“Forse il problema è che siamo di fronte a troppi film Marvel che altro non sono che un copia e incolla di altri. Forse questi tipi di film ci hanno trasformato un po’ in zombie… Ma film grandi e costosi di grande valore ce ne sono tanti oggi. Non mi sento affatto pessimista. […] Il problema oggi… beh, se stiamo parlando della Marvel, il fatto è che tutti questi film sono fatti con lo stesso stampo. Alcuni registi possono aggiungere un po’ di colore, ma sono tutti espressione di una linea di produzione. Non toglie nulla ai film, ma sono formattati allo stesso modo.”

A quanto pare però la reazione del talentuoso regista ha fatto scaturire altre reazioni, come quella di Neill Blomkamp, il regista sudafricano dietro Chappie, Elysium e District 9, che non ha preso bene la dichiarazione:

What a fucking asshole https://t.co/vXH13aIAA1 — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) September 16, 2021

In effetti, per quanto divertenti possano essere i film dei Marvel Studios, sembrano tutti abbastanza simili, e altrettanto ovviamente ciò è progettato per adattarsi al più grande “universo cinematografico”, ed alle esigenze di franchise. Il problema con più di 20 film in un franchise, è che molti si fonderanno e non daranno l’impressione di essere parto del creativo che ci sta dietro, ma prodotti fatti su misura, e questo può essere sia un bene che un male. C’è sicuramente chi prenderà queste parole del regista come un’attacco, succede sempre, ma è una critica sensata. Detto questo, però, non tutti i film che compongono il Marvel Cinematic Universe sono così, in particolare alcuni sono effettivamente frutto dello sforzo creativo del regista dietro di esso, e questo è innegabile.

Ciò però non esclude che il buon Villeneuve possa apprezzare lo stile di un cinecomic Marvel Studios, come ha detto recentemente circa Eternals di Chloe Zhao, di cui si è definito un sostenitore. E ovviamente il fatto che critichi la modalità con cui sono prodotti, non vuol dire che non possa essere intenzionato a dirigerne uno in futuro, solo che ad uno come Villeneuve non puoi imporre uno stile.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...