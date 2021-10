Denis Villeneuve esprime il suo apprezzamento per Batman e per Arkham Asylum di Grant Morrison

Il regista Denis Villeneuve ha recentemente fatto notizia per i suoi commenti sul Marvel Cinematic Universe. Il regista di Dune ha dichiarato che i film Marvel sono solo un “copia e incolla” l’uno dell’altro e hanno trasformato gli spettatori in “zombi”.

Villeneuve non è l’unico regista di grande spessore di Hollywood a commentare i film tratti dai fumetti. Nel 2019, Martin Scorsese, uno dei registi più acclamati dalla critica dell’era moderna, ha affermato che questi film erano più simili a “parchi a tema” che a vero cinema.

Le critiche di entrambi i registi erano però rivolte al MCU, contrariamente a quanto molti pensano, senza che nessuno dei due alludesse al DCU o alla DC Comics. Scorsese è stato silenzioso sulla questione sin dai suoi commenti iniziali, ma Villeneuve si è recentemente aperto per esprimere i suoi pensieri sul lato DC dell’offerta cinecomics e, sorprendentemente, il suo punto di vista è diverso da quello che è per la Marvel.

Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused, ha pubblicato una clip via Twitter da un’intervista che ha avuto con Denis Villeneuve. A Villeneuve è stato chiesto di un progetto su Batman che si diceva fosse in lavorazione alla Warner Bros. con lui come regista. Ovviamente ha confermato che le voci fossero false, dicendo: “Ad essere onesto a volte ho una pessima memoria, ma non ricordo di essere stato contattato per Batman. Penso che probabilmente sapevo che sarei stato ancora impegnato con Dune“.

Il regista di Dune ha poi continuato a parlare maggiormente del personaggio di Batman, e come egli è “l’unico personaggio“, con cui sarebbe in grado di “relazionarsi”. Villeneuve ha anche rivelato di aver passato del tempo a leggere storie riguardo il del personaggio, facendo riferimento alla graphic novel di Arkham Asylum.

“Batman sarebbe probabilmente l’unico personaggio con cui potrei relazionarmi da quello che ho letto, come Arkham Asylum, o una novel del genere, con cui sono entrato in contatto quando ero un adulto. È, per me, il personaggio con cui potevo connettermi.”

È interessante che Denis Villeneuve abbia un punto di vista così diverso sui supereroi o sui fumetti quando si tratta di Batman. Dopo i suoi commenti sul MCU, sarebbe facile presumere che semplicemente non sia un fan del genere nel suo insieme, ma è giusto anche sottolineare un’altra cosa. Batman è il personaggio più celebre per quanto riguarda la cultura pop legata al fumetto americano, e anche molti non fan di quelle avventure in arte sequenziale lo conoscono e lo amano.

Il Cavaliere Oscuro trascende il suo medium d’appartenenza, quindi ciò non vuol dire che Denis Villeneuve apprezza i cinecomics DC e non quelli Marvel, ma che semplicemente apprezza Batman, ed in particolare la grapich novel Arkham Asylum. Voglio ricordare che il regista di Dune ha espresso interesse per Eternals di Chloe Zhao, quindi forse più semplicemente non apprezza i cinecomic poco ispirati.

