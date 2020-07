Denny Trejo ha delle brutte notizie per i fan che aspettano Machete Kills in Space

Sono passati 10 anni da quando il primo film di Machete è arrivato nei cinema e quasi sette dal suo sequel, Machete Kills.

Il secondo film ha anticipato l’arrivo di un sequel, Machete Kills in Space, e i fan sono stati ansiosi di vedere il nuovo capitolo sin dal suo annuncio. L’anno scorso, la star del franchise, Danny Trejo, ha dichiarato che sarebbe disposto a scrivere e dirigere il film anche da solo.

In una recente intervista con Discussing Film, l’attore ha ribadito i suoi sentimenti circa l’aver scritto la sceneggiatura dopo aver dato uno sfortunato aggiornamento sul film.

“Wow. È irreale”, ha detto Trejo quando ha ricordato il prossimo anniversario del film. “Machete, Machete Kills, se Robert si togliesse le mani dal culo scriverebbe Machete Kills in Space! Potrei scriverlo io (ride). Sai che non parlo con Robert da un po’. È stato davvero impegnato e io sono stato impegnato. Forse lo chiamerò, vedrò che succede. Ma non ho parlato con Robert per un po’. Mi ha quasi scaricato. Penso che sono diventato troppo vecchio (ride). Lui è un grande. Ma è occupato, ha sei figli. Questo ti tiene ovviamente occupato. Anche i suoi figli sono meravigliosi.”