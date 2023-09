Denzel Washington e gli stunt straordinari: ecco cosa ha fatto sul set!

Nel fervore dell’attesa per il terzo capitolo dell’epica saga di The Equalizer, il regista Antoine Fuqua ha rivelato recentemente in un’intervista esclusiva a Yahoo! Entertainment alcuni retroscena sorprendenti sulla dedizione di Denzel Washington verso il suo personaggio. Come ormai tradizione, l’attore di talento straordinario è tornato a vestire i panni del vendicatore Robert McCall, e il suo impegno nel dare vita a questo ruolo è stato tutto fuorché ordinario.

Il parere del regista

Fuqua ha condiviso la sua ammirazione per la determinazione di Washington, sottolineando quanto l’attore sia disposto a “sporcarsi le mani” per portare avanti gli spettacolari stunt del film. Talvolta, la passione di Denzel per la perfezione è così travolgente che il regista ha dovuto intervenire per garantire la sua sicurezza. “Si allena ogni giorno,” ha dichiarato Fuqua, “devi dire a Denzel: ‘Lascia fare allo stuntman questo’. Lui poi risponde ‘Ho capito!’. Devi proteggerlo da se stesso!” Questo livello di dedizione è ciò che rende Denzel Washington uno degli attori più rispettati e amati del cinema.

Nel cast di The Equalizer 3, affianco a Denzel Washington, spiccano nomi di grande talento come Dakota Fanning, con cui Washington aveva condiviso lo schermo in “Man on Fire” quando lei aveva soli nove anni, insieme a David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone. L’attesa per questo terzo capitolo è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di immergersi nell’azione di questa straordinaria pellicola, che promette di essere un altro trionfo per Denzel Washington.

Denzel Washington: The Equalizer, una saga che arriva al terzo capitolo

Prima di immergerci nell’entusiasmante mondo di The Equalizer 3, facciamo un rapido resoconto delle trame dei primi due capitoli di questa avvincente saga.

“The Equalizer” del 2014 introduceva Denzel Washington nel ruolo di Robert McCall, un ex-agente segreto che, dopo aver simulato la sua morte, vive una vita tranquilla ma decide di tornare all’azione per difendere una giovane prostituta. Nel secondo capitolo, “The Equalizer 2” del 2018, McCall è un autista Uber apparentemente tranquillo. Ad un certo punto, si ritrova coinvolto nella vendetta per l’omicidio di un suo caro amico.

Entrambi i film sono stati acclamati per le straordinarie performance di Denzel Washington e per le sequenze d’azione mozzafiato. Ora, con l’arrivo di “The Equalizer 3,” i fan sono pronti a vedere cosa riserverà il destino a Robert McCall! Quale tipo di giustizia verrà servita nel terzo capitolo di questa appassionante saga?