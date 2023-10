Denzel Washington: svelato il ruolo ne “Il Gladiatore 2”, la decisione di Ridley Scott fa discutere! Ecco chi sarà

Nel cuore dell’arena cinematografica, una star di calibro assoluto si prepara a fare il suo ingresso trionfale. Denzel Washington, il due volte premio Oscar, ha ottenuto un ruolo di risonanza nel tanto atteso sequel de “Il Gladiatore” diretto da Ridley Scott. Mentre Paul Mescal si prepara a indossare i panni del giovane Lucio, Denzel si appresta a portare il suo magnetismo sul grande schermo in un modo che solo lui sa fare.

La scelta di Ridley Scott: Denzel Washington sarà uno schiavo!

Ridley Scott, il regista di culto responsabile di pellicole epiche come “Blade Runner” e “Alien,” è pronto a riprendere le redini della sua iconica creazione. E stavolta, ha reclutato Denzel Washington per una sfida ancora più audace. In un’intervista esclusiva con Total Film, Scott ha finalmente svelato alcuni dettagli sul misterioso personaggio interpretato da Washington, mettendo fine a mesi di speculazioni.

Scott ha dichiarato che per quanto riguarda il personaggio di Denzel c’erano occasioni in cui i gladiatori potevano davvero guadagnare la loro libertà se fossero rimasti in vita. Quello era l’accordo. Quindi il racconto del film si è concentrato su questo, andando in profondità. Da dove viene? Come è stato preso? È stato marchiato e registrato come schiavo con un segno sul petto.

Il destino del personaggio di Denzel Washington sembra intrecciarsi con quello di Massimo Decimo Meridio, il leggendario generale interpretato da Russell Crowe, costretto a combattere per la sua libertà nell’originale “Il Gladiatore” del 2000. Tuttavia, il personaggio di Washington porta con sé un’aura di vendetta che ricorda più il feroce Proximo, interpretato da Oliver Reed. Ridley Scott lo ha descritto così: “È il tizio ricco che porta ancora molto rancore.”

Il cast stellare de “Il Gladiatore 2”

La collaborazione tra Denzel Washington e Ridley Scott segna un ritorno atteso da tempo dopo il successo di “American Gangster” nel 2007. Nel cast di stelle che illumineranno lo schermo insieme a Washington ci sono il talentuoso Paul Mescal, nei panni di Lucio, figlio di Lucilla. Questo personaggio fu salvato dalle grinfie di Commodo da Massimo Decimo Meridio nel primo capitolo della saga.

Insieme a loro, il cast di “Il Gladiatore 2” vanta nomi del calibro di Connie Nielsen, che ritorna nei panni di Lucilla, Joseph Quinn, Pedro Pascal e Fred Hechinger, che ha preso il posto di Barry Keoghan. Anche se sembra escluso il ritorno di Russell Crowe come protagonista, sembra che sarebbe sufficiente pagarlo solo per discutere di questo sequel. Che ne pensate fin qui? Questa intrigante descrizione del personaggio di Denzel Washington in “Il Gladiatore 2” cattura la vostra immaginazione?