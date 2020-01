Devs: ecco il trailer della serie fantascientifica di Alex Garland

Alex Garland, il regista che ci ha portato Ex Machina e Annientamento, ha sviluppato una nuova serie limitata di fantascienza per FX e Hulu intitolata Devs. La serie sembra che stia per raccontare una storia affascinante che si tuffa in profondità nella folle tecnologia parto di una strabiliante mente.

Oggi abbiamo il primo trailer da condividere con voi per questa serie, che racconta la storia di un giovane ingegnere informatico di nome Lily Chan (Sonoya Mizuno) che sta indagando su una divisione di sviluppo segreta del suo datore di lavoro, Amaya, che è gestita da un personaggio di nome Forest, interpretato da Nick Offerman. La società tecnologica all’avanguardia ha sede a San Francisco e Chan crede che siano dietro l’omicidio del suo ragazzo.

La serie vede nel cast anche Jin Ha (Jesus Christ Superstar Live), Zach Grenier (The Good Wife), Stephen McKinley Henderson (Ladybird), Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale) e Alison Pill (American Horror Story: Cult).

La serie limitata di otto episodi sarà presentata in anteprima il 5 marzo su FX e Hulu, seguita da un nuovo episodio ogni settimana successiva sul servizio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

