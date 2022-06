Dexter Fletcher ha fornito un aggiornamento ottimistico sul previsto Sherlock Holmes 3

Il regista Dexter Fletcher ha fornito un aggiornamento ottimistico sul previsto Sherlock Holmes 3.

Il primo film di Sherlock Holmes ha debuttato nel 2009, con Robert Downey Jr. nel ruolo del protagonista e Jude Law nei panni di John Watson. Il sequel, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, è stato presentato in anteprima nel 2011. Nonostante le recensioni contrastanti su entrambi i film, i progetti di Sherlock sono stati entrambi dei successi al botteghino e un terzo capitolo del franchise è stato ordinato alla fine del 2011.

La Warner Bros. ha annunciato per la prima volta che la bozza iniziale di Sherlock Holmes 3 era stata completata nell’ottobre del 2011. Fino al 2014 non ci sono stati aggiornamenti, quando Susan Downey (produttrice di Sherlock Holmes e moglie di Downey Jr.) ha annunciato che il film era in fase di sviluppo. Negli anni successivi sono stati rilasciati vaghi aggiornamenti sullo stato del progetto e nel maggio del 2018 la Warner Bros. ha annunciato che Sherlock Holmes 3 era previsto per una data di uscita nel 2020.

Fletcher è stato confermato come regista del film nel 2019, mentre i due precedenti film di Sherlock Holmes diretti da Guy Ritchie. Tuttavia, il progetto è stato purtroppo fatto deragliare dalla pandemia di COVID-19 e da allora è nel limbo della produzione.

In un’intervista con Collider, Fletcher ha detto che sperava che Sherlock Holmes 3 sarebbe stato ancora realizzato.

Il regista ha ammesso che, sebbene non abbia scadenze fisse o aggiornamenti sullo stato del film, è consapevole che il pubblico ne è impaziente. Fletcher attribuisce il ritardi nella produzione a una questione di avere “tutte le persone giuste al posto giusto, al momento giusto” e spera che il momento sia nel prossimo fuuro.

“La pandemia l’ha fatto deragliare. Penso che verrà realizzato. Penso che debba essere realizzato. Non so quale sia la sequenza temporale, sfortunatamente, ma credo che semplicemente dovrebbe essere. È fantastico. Penso che si tratti di avere tutte le persone giuste al posto giusto, nel momento giusto. Penso che sia quello. È uno di quei crudeli colpi di scena del destino, la pandemia ha colpito e ha disperso le persone in tutto il mondo. Ma so che l’appetito è enorme, e sono sicuro che ci sono anche altre persone profondamente consapevoli di questo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...