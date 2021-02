Diablo 2 Resurrected: Blizzard annuncia l’arrivo della remastered del celebre videogioco!

Blizzard Entertainment e Vicarious Visions, l’ex sussidiaria di Activision-Blizzard che è stata recentemente trasformata in Blizzard vera e propria, hanno annunciato Diablo 2 Resurrected, la remaster a lungo vociferata del classico action-RPG del 2000.

È previsto per il 2021 per PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Resurrected includerà tutti i contenuti del pacchetto di espansione Lord of Destruction, comprese le classi di giocatori Assassino e Druido. L’annuncio è stato il momento culminante della BlizzCon 2021, alias “Blizzconline”, la celebrazione virtuale di Blizzard dei giochi e della comunità della sua azienda dopo che la pandemia di COVID-19 ha causato la cancellazione dell’evento dello scorso anno.

“È un ottimo momento per riportare in vita Diablo 2“, ha detto a IGN il produttore esecutivo del franchise di Diablo, Rod Fergusson, riferendosi al 20° anniversario di Diablo 2 dello scorso anno e al 30° anniversario della Blizzard di quest’anno. E, è stato chiaro, “è una remastered, non un remake. Volevamo ricreare il gioco“.

Diablo 2 Resurrected ha una moderna interfaccia in grafica 3D che include il rendering basato su particelle animate, illuminazione dinamica e, dove appropriato, immagini e suoni aggiornati. Su PC, PS5 e Xbox Series X, la l remastered funzionerà a 4K e 60 fps. Il PC supporterà anche monitor e gamepad d’ultima generazione. Sulle console Xbox One e PlayStation 4 insieme a Nintendo Switch, funzionerà a risoluzioni inferiori. Secondo Blizzard, la progressione incrociata sarà supportata su tutte le piattaforme che scelgono di abilitarla.

Assieme, però, ci sarà anche il gioco originale, con una risoluzione di 800×600. E come Halo: Combat Evolved Anniversary e le edizioni speciali di Monkey Island 1 e 2 di LucasArts, puoi premere un pulsante per passare tra il gioco originale e la versione rimasterizzata. I filmati, tuttavia, non possono essere semplicemente modificati ogni volta, infatti Blizzard e Vicarious Visions stanno “rifacendo completamente ogni minuto” dei filmati di Diablo 2, il che equivale a circa 27 minuti di video pre-renderizzato.

