Diabolik: 01 Distribution rivela la nuova data d’uscita del film dei Manetti Bros.

Dopo foto leak dal set pubblicate tempo addietro, che hanno dato il calcio d’inizio all’hype train per il Diabolik dei Manetti Bros., arrivò il primo teaser trailer del cinecomic made in Italy, ispirato ai celeberrimi fumetti creato nel 1962 da Angela Giussani e protagonista dell’omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina, ma poi silenzio.

La pandemia ha costretto la casa di produzione a spostare la data d’uscita della pellicola, che però adesso ne ha ricevuta una nuova, di cui possiamo mettervi al corrente grazie ad un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della 01 Distribution.

Qui sotto potete vedere il post d’annuncio:

Il film è scritto da Michelangelo La Neve e i Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Alla produzione figurano Carlo Macchitella e i Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno delle Film Commission di Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta.

Il Re del Terrore sarà interpretato da Luca Marinelli, mentre l’affascinante Eva Kant avrà il voto della meravigliosa Miriam Leone. Infine Valerio Mastandrea sarà L’ispettore Ginko. Nel cast anche alcuni altro attori classici del cinema dei Manetti come Alessandro Roja, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste sono stati i luoghi in cui si sono svolte le riprese del film, con la città emiliana protagonista della produzione l’8 e il 9 ottobre. Il film racconta l’oscuro romanticismo dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60.

Come lasciato intendere nella prima dichiarazione, la pellicola era prevista per la fine del 2020, e il poster promozionale lasciava intendere la data d’uscita fosse fissata per il 31 dicembre 2020, ma come sappiamo è stata spostata ed ora la data di rilascio è fissata per il 16 dicembre 2021.

