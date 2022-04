Diabolik: confermato Giacomo Gianniotti come nuovo protagonista

Diabolik è finalmente approdato nelle sale e sta per arrivare anche nelle nostre case in bluray. Il film dei fratelli Manetti è una meraviglia per gli occhi, un grande omaggio ad un certo tipo di cinema fumettoso, pulp e “stupido” (nel miglior senso del termine) che non si vede mai al cinema proprio per degli inevitabili misunderstanding da parte del pubblico (che non sono di certo mancati anche per il film dei Manetti).

Uno dei più grandi pregi della pellicola è sicuramente quello di avere come interprete del celebre personaggio uno dei migliori attori italiani attualmente in circolazione: Luca Marinelli. Attore esploso nel 2015 con Non essere cattivo, di Caligari, e Lo chiamavano Jeeg Robot, di Mainetti, che, purtroppo, non tornerà nei panni del celebre ladro.

I Manetti sono attualmente impegnati con le riprese del sequel di Diabolik, anzi, dei sequel (visto che sono già stati confermati ben due film sequel di quello uscito pochi mesi fa) e, dopo mesi di rumor, arriva la conferma che Luca Marinelli verrà sostituito da Giacomo Gianniotti.

Attore italo-canadese, Gianniotti si è fatto conoscere in tutto il mondo per il ruolo di Andre DeLuca nella fortunata serie Grey’s Anatomy. In un’intervista ad Esquire, l’attore ha così commentato il suo coinvolgimento nel progetto:

È un po’ come quando c’è un nuovo James Bond. I film sono diversi e richiedono cose diverse. Per esempio, la storia del primo film aveva meno azione, mentre quella dei miei due ne ha di più, quindi ci sono molti più stunt. Ma non è merito mio, è che sono altre storie.

Per quanto sia incredibilmente dispiaciuto per il non-ritorno di un grande attore come Marinelli, confido pienamente nei fratelli Manetti.

Diabolik è un film del 2021, diretto dai fratelli Manetti, su sceneggiatura di Michelangelo La Neve e degli stessi Manetti, e con Carlo Macchitella e gli stessi Manetti come produttori.

La fotografia è a cura di Francesca Amitrano, con musiche di Aldo De Scalzi e Pivio, e con montaggio di Federico Maria Maneschi.

Nel cast Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ginko), Alessandro Roja (Caron), Serena Rossi (Elisabeth Gray) e Claudia Gerini (Signora Morel).

