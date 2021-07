Diabolik: ecco il trailer esteso dell’atteso film dei Manetti Bros con Luca Marinelli

L’ultima notizia circa questo attesissimo film risale a maggio di quest’anno, quando, dopo che era stato messo momentaneamente in naftalina per via della pandemia di Covid-19, Diabolik, dei Manetti Bros., aveva trovato casa in una nuova data d’uscita, il 16 dicembre 2021.

Adesso, dopo una presentazione in diretta, la 01 Distribution ha rilasciato il trailer esteso di Diabolik, dove Luca Marinelli interpreta il leggendario personaggio inventato dalle sorelle Giussani, e Miriam Leone è Eva Kant. Valerio Mastandrea l’ispettore Ginko. Diabolik, secondo adattamento cinematografico del fumetto omonimo dopo quello diretto da Mario Bava nel 1968, come detto, debutterà nei cinema italiani il 16 dicembre 2021.

Potete vederlo qui sotto:

Stando alle informazioni, veder i diritti di Diabolik concessi per un adattamento cinematografico non è stato facile, dato che nella battaglia per l’ottenimento erano scesi in campo anche i francesi e gli americani, ma poi “al Comicon di Napoli abbiamo conosciuto Mario Gomboli“, come detto dai Manetti, l’editore del fumetto, gli hanno mandato alcune pagine dello script che stavano ideando e lui ha risposto che quello era il film che aspettava da anni.

Il film è scritto da Michelangelo La Neve e i Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Alla produzione figurano Carlo Macchitella e i Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno delle Film Commission di Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta.

Il Re del Terrore sarà interpretato da Luca Marinelli, mentre l’affascinante Eva Kant avrà il voto della meravigliosa Miriam Leone. Infine Valerio Mastandrea sarà L’ispettore Ginko. Nel cast anche alcuni altro attori classici del cinema dei Manetti come Alessandro Roja, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste sono stati i luoghi in cui si sono svolte le riprese del film, con la città emiliana protagonista della produzione l’8 e il 9 ottobre. Il film racconta l’oscuro romanticismo dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60.

Come lasciato intendere nella prima dichiarazione, la pellicola era prevista per la fine del 2020, e il poster promozionale lasciava intendere la data d’uscita fosse fissata per il 31 dicembre 2020, ma come sappiamo è stata spostata ed ora la data di rilascio è fissata per il 16 dicembre 2021.

