Diane Guerrero rivela di voler interpretare Jessica Cruz in un futuro progetto DC

La star di Doom Patrol, Diane Guerrero, afferma di voler interpretare la Lanterna Verde, Jessica Cruz, in un futuro progetto DC.

Rispetto ad altri personaggi dei fumetti, Jessica Cruz è un’eroina relativamente nuova. La prima apparizione della Lanterna risale al 2014, con molte delle stesse abilità di Hal Jordan e John Stewart. Il personaggio è apparso in una manciata di film animati e programmi TV nel corso degli anni, ma non ha ancora fatto il suo debutto in live-action.

Guerrero recita dal 2011 ma è diventata famosa in tutto il mondo dopo che è apparsa in Orange is the New Black come Maritza Ramos. Lo stesso anno in cui la serie originale di Netflix è finita, è passata alla DC per recitare in Doom Patrol come Crazy Jane. Guerrero è apparsa in ogni episodio della serie finora, con la stagione 2 che va ancora forte su HBO Max. Finora Doom Patrol ha ottenuto recensioni positive, ma con solo metà della stagione 2 attualmente in uscita, è difficile dire se la serie tornerà per un terzo capitolo. Detto questo, Cruz ha gli occhi fissi su un altro ruolo alla DC.

Il Twitter ufficiale di Doom Patrol ha ospitato oggi una sessione di domande e risposte con Diane Guerrero e un fan le ha chiesto quale personaggio DC avrebbe voluto interpretare oltre a Crazy Jane. Guerrero ha risposto rivelando che avrebbe voluto interpretare Jessica Cruz. Il tweet originale di Guerrero può essere letto di seguito:

Jessica Cruz, Green Lantern! That's my next DC character, just to put it out there…

DG https://t.co/dbAa0DTfxy — Doom Patrol (@DCDoomPatrol) July 12, 2020

Il Green Lantern Corps. è tornato in Justice League durante la lezione di storia di Wonder Woman su Steppenwolf. Le Lanterne non hanno attirato molta attenzione in Justice League, ma Zack Snyder ha accennato circa il vedere di più di questo Corpo nella Snyder Cut. Per quanto riguarda il film solista degli Emerald Knight, Green Lantern Corps. è in sviluppo da diversi anni e HBO sta anche sviluppando una serie TV. Non si sa molto di nessuno di questi, ma con più progetti di Lanterna Verde in sviluppo, c’è chiaramente spazio per presentare Jessica Cruz.

Non si sa quali lanterne verdi verranno introdotte nella serie DCEU o HBO Max, ma Guerrero sarebbe davvero perfetta per il ruolo di Jessica Cruz. Ha chiaramente dimostrato di essere un’attrice di talento e molto versatile, e oltre ad aver doppiato Jessica Cruz nel film d’animazione “Justice League vs. The Fatal Five”.

La continuità DC rimane confusa su come si integrano pellicole e serie tv, sopratutto dopo l’apparizione di Ezra Miller nell’evento crossover Crisi sulle Terre Infinite. Tuttavia, se Doom Patrol dovesse continuare a rimanere separato dagli altri film e programmi TV della DC, non c’è motivo per cui Guerrero non possa interpretare sia Crazy Jane che Jessica Cruz.

Mi piace: Mi piace Caricamento...