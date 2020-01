Digimon Psi: a più di 20 anni dalla prima storica serie arriva un reboot!

Ad ormai più di 20 anni dall’uscita della primissima serie storica dei Digimon, a quanto pare stando ad ANN, la Toei Animation si sta preparando per un ritorno in grande stile dei DigiPrescelti con una nuova serie intitolata Digimon Psi, che sarà presentata in anteprima su Fuji TV e altri canali in Giappone nel mese di aprile.

A quanto pare il nuovo anime sarà un reboot della serie originale, si svolgerà nel 2020 e presenterà una storia completamente nuova incentrata su Taichi Yagami al suo quinto anno delle elementari. Il suo partner sarà sempre Agumon. La storia inizia a Tokyo quando si verifica un malfunzionamento della rete su larga scala.

Taichi si sta preparando per il suo viaggio estivo in campeggio nel fine settimana quando si verifica l’incidente. La madre di Taichi e la sorella minore Hikari rimangono bloccate su un treno che non smette di correre, così Taichi si dirige a Shibuya per aiutarli. Tuttavia, mentre si reca lì, incontra uno strano fenomeno che lo trascina nel mondo digitale insieme agli altri DigiPrescelti.

Masato Mitsuka (regista dell’episodio di Digimon Fusion) è il regista della serie alla Toei Animation. Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon, One Piece, Beyblade Burst) sta supervisionando gli script della serie e Katsuyoshi Nakatsuru torna da Digimon Adventure per progettare i personaggi. Akihiro Asanuma (Digimon: Data Squad) è il direttore principale dell’animazione. Ryouka Kinoshita (Little Witch Academia , Keep Hands Hands Eizouken!) è il direttore artistico e Toshiki Amada (Fire Force, Keep Hands Hands Eizouken!) si occuperà di ambientazione artistica. Matsuki Hanae, Naoko Sagawa e Hiroyuki Sakurada saranno i produttori.

Qui sotto potete vedere il poster:

Mentre qui sotto il trailer d’annuncio:

