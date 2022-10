Discord aggiunge il bot Netflix per fare watchparty con gli utenti del server

Gli utenti di Discord che utilizzano la piattaforma per qualcosa di più del semplice voiceover per giochi ora hanno un nuovo strumento per coordinare i watchparty di diversi programmi e film Netflix.

Netflix e Discord hanno annunciato questa settimana che un bot per il gemellaggio è ora disponibile sulla piattaforma social, e gli utenti Discord ora saranno grado di aggiungere un bot “Hey, Netflix” ai loro server. Il bot crea anche un rifugio sicuro per le discussioni tramite un nuovo thread per tenere lontani gli spoiler da coloro che non prendono parte ai watchparty.

Per iniziare, dovrai aggiungere il bot al tuo server Discord che può essere fatto visitando l’App Directory di Discord. Lì troverai “Hey, Netflix” che può essere richiamato con il comando /heynetflix. È un’app ufficiale destinata ad aiutare gli utenti a “scoprire nuovi programmi e film da guardare per discutere insieme”, quindi se in precedenza hai utilizzato una soluzione diversa per farlo, ora hai un’opzione più snella.

Nell’App Director, un how-to spiega come appaiono in azione questi passaggi descritti nel video qui sotto: Come utilizzare il bot Netflix di Discord

Passaggio 1: evoca il bot con il comando /heynetflix

Passaggio 2: vota se vuoi guardare un film o una serie.

Passaggio 3: tutti immettono il paese in cui si trovano in modo da poter trovare un titolo disponibile per tutti.

Passaggio 4: seleziona tra i 4 titoli consigliati o “perfeziona” per altri 4.

Passaggio 5: guarda e discuti insieme in un nuovo canale di chat privato in modo da non rovinare la visione ad altri!

Qui sotto il post d’annuncio:

Come accennato nelle istruzioni per il nuovo bot, coloro che partecipano alle votazioni dovranno specificare in quale regione si trovano, quindi chi ha server multiregionale potrebbe scoprire che alcuni contenuti che vogliono guardare non sono disponibili per tutti.

Questo nuovo bot Discord è l’ultimo di una serie di numerose modifiche utili che hanno aggiunto nuove funzionalità alla piattaforma. Sembrerebbe anche che Discord sia in arrivo sulla piattaforma PlayStation, ma questo resta da vedere in questo momento.

