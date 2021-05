Disenchanted: Disney rivela che è partita la produzione del sequel di Come d’incanto

È iniziata la produzione della commedia musicale live action Disney, Disenchanted, sequel del film nominato agli Oscar®, Come d’incanto. Le riprese del lungometraggio, diretto da Adam Shankman (Hairspray – Grasso è bello, Primo o poi mi sposo) e prodotto da Barry Josephson (Come d’incanto, Bones per la TV), Amy Adams (Arrival, American Hustle – L’apparenza inganna) e Barry Sonnenfeld (Men in Black, La famiglia Addams 2 (Addams Family Values)), sono attualmente in corso in Irlanda. Disenchanted debutterà in esclusiva su Disney+ nel 2022.

Disenchanted è interpretato dall’attrice sei volte candidata all’Oscar®, Amy Adams, nel ruolo di una donna ormai disillusa, ora sposata e residente a Monroeville e da Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) in quello del marito di Giselle, il cinico e pragmatico Robert Philip. James Marsden (X-Men) torna nel ruolo dell’affascinante ma sciocco principe Edward di Andalasia e Idina Menzel (Frozen) in quello di Nancy Tremaine, l’ex stilista ora sposata al principe Edward; Maya Rudolph (Saturday Night Live) è Malvina, la nuova avversaria di Giselle a Monroeville; Kolton Stewart (Un’azienda per gioco (Some Assembly Required) di Nickelodeon) è il figlio di Malvina; Yvette Nicole Brown (Lilli e il vagabondo) veste i panni di Rosalyn; Jayma Mays (Glee) è Ruby e Oscar Nunez (The Office) è Edgar. Infine, la diciannovenne di Glen Rock, New Jersey, Gabriella Baldacchino fa il suo debutto in un lungometraggio nel ruolo di Morgan, la figlia ormai cresciuta di Robert Philip.

“Lavorare di nuovo con Disney è stato come tornare a casa”, ha dichiarato il regista/produttore Adam Shankman. “Con Amy e questo straordinario cast, la nuova stupefacente colonna sonora di Alan e Stephen e il sostegno di Barry e di Disney, spero di portare magia e gioia al pubblico di tutto il mondo”.

Il produttore Barry Josephson ha affermato: “Credo che i sogni diventino realtà… produrre Come d’incanto è stata l’esperienza cinematografica più gratificante a cui abbia mai preso parte. Non vedo l’ora che Adam Shankman inizi le riprese di Disenchanted. Voglio ringraziare tutto il team di Disney per averci sostenuto sempre. Un ringraziamento molto speciale va ad Amy Adams per aver deciso di interpretare nuovamente ‘Giselle’, il personaggio a cui ha dato di nuovo vita! Siamo così fortunati ad avere questo incredibile cast!”

Disenchanted vede il tanto atteso ritorno di Giselle, la principessa del mondo fiabesco di Andalasia confinata a Manhattan che ha trovato il suo vero principe azzurro nell’avvocato divorzista Robert Philip. 15 anni dopo, Giselle si trasferisce nel sobborgo di Monroeville con Robert e la loro figlia adolescente Morgan; lì deve destreggiarsi tra le sfide di una nuova casa e la scoperta di cosa significhi veramente “e vissero per sempre felici e contenti” per lei e la sua nuova famiglia.

