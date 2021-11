Disenchanted: le star protagoniste svelano quando arriverà il sequel di Come D’Incanto

Sono passati quasi 15 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Giselle (Amy Adams), il suo “principe azzurro” della vita reale, Robert (Patrick Dempsey), sua figlia Morgan (Rachel Covey), l’ex fidanzata di Robert Nancy (Idina Menzel), il principe delle fiabe di James Marsden e la mascotte scoiattolo di Giselle, Pip, si unirsi per sconfiggere la malvagia maga Narissa (Susan Sarandon) e il suo ex servitore Nathaniel nel magico mondo live-action di Come D’Incanto.

I fan del film Disney ambientato nel mondo reale hanno chiesto un sequel per oltre un decennio e finalmente ne abbiamo uno sotto forma di commedia musicale, Disincantato.

Dalla sinossi ufficiale rilasciata dalla Disney: “La storia è ambientata dieci anni dopo Come D’Incanto. Giselle, Robert e Morgan da allora si sono trasferiti da New York in periferia. Quando Giselle inizia a interrogarla sul lieto fine, desidera che la sua vita sia più simile a una favola. Tuttavia, il suo desiderio capovolge sia la sua vita reale che la sua casa animata in Andalasia”.

Tutti i nostri personaggi preferiti non sconfitti stanno tornando (ad eccezione della Morgan di Rachel Covey che ora sarà interpretata dall’emergente Gabriella Baldacchino), e Maya Rudloph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays sono stati annunciati come parte del cast nel ruolo di possibili, nuovi antagonisti.

I dettagli del progetto sono stati tenuti nascosti, ma il Disney + Day ci ha offerto un aggiornamento sul progetto tramite video con Adams e Dempsey.

Potete dare un’occhiata qui sotto insieme ad un teaser poster che anticipa l’arrivo del film nell’autunno del 2022:

Disenchanted è scritto e diretto da Adam Shankman (A Walk to Remember, Hairspray, Rock of Ages) con le musiche del team originale di Come D’Incanto, la leggenda della Disney Alan Menken e Stephen Schwartz (Pocahontas, Godspell, Il gobbo di Notre Dame, Wicked).

Durante un’intervista nel maggio 2021, Stephen Schwartz ha confermato che la Nancy di Idina Menzel avrebbe avuto numeri da solista e che le canzoni sarebbero state scritte in collaborazione con gli sceneggiatori e i registi in modo organico, a differenza del primo film in cui gli spot delle canzoni erano già indicati nella sceneggiatura.

Menzel aveva un numero da solista che è stato tagliato da Come D’Incanto, ma ora che è la regina della Disney a pieno titolo come Elsa di Frozen, non c’è modo che la Disney si sarebbe lasciata sfuggire l’opportunità di darle la musica.

