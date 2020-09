Disincanto 3: John DiMaggio rassicura sul fatto che la produzione è attualmente in corso

Alla fine del 2019, Netflix ha annunciato di aver rinnovato la commedia fantasy animata di Matt Groening, Disincanto, per una terza stagione, prevista per il 2020.

Non sono state condivise molte più informazioni da allora, ma il lavoro è continuato dietro le quinte. Stando a ComicBook, che a quanto pare ha parlato con il doppiatore John DiMaggio della sua prossima serie originale Audible “Vroom, Vroom”, c’è qualcosa che bolle in pentola.

Durante la conversazione, DiMaggio ha anche discusso del futuro di Disincanto, confermando che la produzione è in corso. Ha anche detto che è stato in cabina di registrazione per riprendere il suo ruolo di King Zog nella nuova stagione. Sfortunatamente, DiMaggio non ha potuto rivelare molto altro sulla nuova stagione o offrire una data di uscita.

“Onestamente non so di cosa mi è permesso parlare esattamente per quanto riguarda Disincanto”, dice DiMaggio. “Ma hai ragione. Sta tornando. Ci sono un sacco di episodi, e stiamo preparando tutto. Siamo in produzione proprio ora. Quindi sono stato in studio per registrare, e sono stato anche a casa. Abbiamo fatto entrambe le cose. Ma sì, stiamo preparando tutto. E non ho una data d’uscita per te, ma credimi, sui social media, tutti saranno i primi a sentire quando la sapremo.”

Disincanto è la commedia fantasy animata di Matt Groening, il creatore di The Simpsons e Futurama. La serie segue la svogliata principessa Bean e i suoi amici, l’elfo Elfo e il demone Luci, nelle loro disavventure. Il cast vocale dello show comprende Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery e Billy West.

La serie ha debuttato nell’agosto 2018, con la parte 2 uscita a settembre 2019.

La seconda parte ha visto Bean tornare a casa, dopo essere fuggita dal regno di suo padre, Dreamland, alla fine della prima parte. Le sue avventure l’hanno resa consapevole di un mondo molto più vasto di quanto non sapesse prima, incluso Steamland a tema steampunk.

Mi piace: Mi piace Caricamento...