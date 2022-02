Disincanto – Parte 4: ecco il trailer della quarta stagione della serie di Matt Groening

Il trailer della quarta stagione di Disincanto riunisce Bean, Elfo e Luci per altre disavventure.

La serie fantasy animata ha concluso la parte 3 nel gennaio dello scorso anno. Quindi, gli spettatori sono piuttosto ansiosi di mettersi al passo con Bean, Elfo, Luci e il regno medievale di Dreamland. Per fortuna l’attesa è (quasi) finita. La nuova stagione di Disincanto arriverà su Netflix all’inizio di febbraio.

Il trio ha trascorso molto tempo lontano da Dreamland la scorsa stagione, e anche se sembra che questa stagione possa promettere qualcosa in più, sembra anche che queste scappatelle porteranno ad alcune risposte importanti.

Ora, Netflix ha rilasciato il trailer della stagione 4 di Disincanto. La stagione di dieci episodi (etichettata come Parte IV) debutterà il 9 febbraio 2022.

“Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si ritrovano lungo viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi correranno per riunirsi in questa nuova stagione di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso e nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Lungo le puntate, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan”.

Disincanto è la commedia fantasy animata di Matt Groening, il creatore di The Simpsons e Futurama. La serie segue la svogliata principessa Bean e i suoi amici, l’elfo Elfo e il demone Luci, nelle loro disavventure. Il cast vocale dello show comprende Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery e Billy West.

La serie ha debuttato nell’agosto 2018, con la parte 2 uscita a settembre 2019 e la parte 3 nel 2020.

La seconda parte ha visto Bean tornare a casa, dopo essere fuggita dal regno di suo padre, Dreamland, alla fine della prima parte. Le sue avventure l’hanno resa consapevole di un mondo molto più vasto di quanto non sapesse prima, incluso Steamland a tema steampunk.

Mi piace: Mi piace Caricamento...