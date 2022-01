Disincanto – Parte 4: Netflix rivela la data d’uscita della quarta parte della serie di Matt Groening

La serie Disincanto di Matt Groening farà il suo grande ritorno su Netflix il mese prossimo.

La serie fantasy animata ha concluso la parte 3 nel gennaio dello scorso anno. Quindi, gli spettatori sono piuttosto ansiosi di mettersi al passo con Bean, Elfo, Luci e il regno medievale di Dreamland. Per fortuna l’attesa è (quasi) finita. La nuova stagione di Disincanto arriverà su Netflix all’inizio di febbraio.

Il trio ha trascorso molto tempo lontano da Dreamland la scorsa stagione, e anche se sembra che questa stagione possa promettere qualcosa in più, sembra anche che queste scappatelle porteranno ad alcune risposte importanti.

Il logline per la prossima parte di Disincanto recita:

“Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si ritrovano lungo viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi correranno per riunirsi in questa nuova stagione di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso e nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Lungo le puntate, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan”.